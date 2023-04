Cade da un salto di roccia e precipita per 100 metri: morto sciatore a Courmayeur Nuovo incidente sulla neve in Valle d’Aosta: uno sciatore freerider di nazionalità francese è morto dopo essere caduto da un salto di roccia ed essere precipitato per circa 100 metri nel territorio comunale di Courmayeur.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Nuovo incidente mortale in Valle d'Aosta. Uno sciatore freerider di nazionalità francese è morto oggi nel territorio comunale di Courmayeur. Secondo quanto riferito dai soccorritori, è caduto per 100 metri da un salto di roccia.

L'incidente è avvenuto in tarda mattinata nella zona della Falaise du Serac, a quota 2.500 metri. Sul posto il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves. La salma è stata recuperata e viene ora portata all'obitorio di Courmayeur per ulteriori accertamenti. Ancora ignota la dinamica di quanto successo. Si ricordi che "freeride" è un termine col quale si indica l'attività fuoripista in neve fresca.

Solo questa mattina, sempre in Valle d'Aosta, sono stati recuperati i corpi delle tre guide alpine che ieri sono state travolte da una valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso. Tra le vittime, anche Lorenzo Holzknecht, 39 anni, ligure ma cresciuto in Valtellina e sciatore iridato della Nazionale. Così come per Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves, i loro corpi sono stati rinvenuti senza vita e portati ad Aosta. Le operazioni di riconoscimento sono state affidate alla Guardia di Finanza.

Qualche ora prima, un'altra slavina si era staccata proprio a Courmayeur: tre persone sono rimaste coinvolte ma già estratte al momento dell'arrivo del soccorso alpino, di cui una è rimasta ferita in maniera non grave e portata in pronto soccorso per aggiornamenti.