Cadavere trovato vicino binari a Firenze, è Francesca Antonacci: era scomparsa da casa una settimana fa Il cadavere di una donna è stati rinvenuto questa mattina a Firenze adiacente ai binari ferroviari all’altezza di un sottopasso di via Carraia: appartiene a Francesca Antonacci, 80enne scomparsa una settimana fa da casa. Si tratterebbe di suicidio. Disagi alla circolazione ferroviaria.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Il cadavere di una donna è stato ritrovato questa mattina a Firenze adiacente ai binari ferroviari all'altezza di un sottopasso di via Carraia, alla periferia nord della città. Il corpo, stando a quanto riportano le prime indiscrezioni, apparterrebbe a Francesca Antonacci, la donna del 1943 sparita dalla sua abitazione in via Allori nel quartiere di Novoli la scorsa settimana.

La donna, nata a Bari 80 anni fa, sarebbe deceduta dopo l'urto contro un treno. L'ipotesi è che si tratti di suicidio. La donna, che aveva difficoltà nella deambulazione, aveva infatti lasciato un biglietto prima di far perdere le proprie tracce, e la salma è stata riconosciuta dalla figlia e restituita ai familiari.

La Procura, infatti, non avrebbe disposto l'esame autoptico, dal momento che la dinamica sarebbe di quanto successo sarebbe abbastanza chiara. Nelle ricerche della 80enne la scorsa settimana erano stati impiegati anche i cani molecolari, senza esito.

Numerosi i disagi al traffico ferroviario. La circolazione è stata sospesa Firenze Cascine e Firenze Rifredi, con le autorità competenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. La situazione però è tornata sotto controllo dopo le 09:40, come ha riferito Ferrovie dello Stato sul proprio sito ufficiale. Trenitalia informa anche che i treni regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 35 minuti e subito cancellazioni o limitazioni di percorso.