Cadavere trovato in un'auto a Bari, è di un 43enne: ucciso a colpi di arma da fuoco, indagini in corso Il cadavere di 43enne è stato trovato in un'auto in un'area rurale tra Cassano delle Murge e Santeramo in Colle: sarebbe stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Indagini in corso, nessuna pista esclusa.

A cura di Ida Artiaco

Giallo a Bari, dove il cadavere di un uomo di 43 anni, di origine marocchina ma da anni residente a Santeramo, è stato trovato all'interno di un'auto in una zona rurale tra Cassano delle Murge e Santeramo in Colle. Sarebbe stato ucciso a colpi di arma da fuoco, secondo le prime informazioni disponibili.

La vittima, il cui corpo era riverso all'interno della vettura, aveva precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti. A segnalare la presenza del corpo nell'auto sono stati alcuni passanti nella tarda mattinata di oggi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Altamura e, oltre al pubblico ministero e al medico legale, anche la sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale di Bari per eseguire tutte le attività di sopralluogo. Le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell'omicidio sono in corso. I militari, coordinati dalla procura di Bari, hanno sequestrato l'auto del 43enne. Nessuna pista è esclusa.

In aggiornamento.