Bus precipita nel fosso e si capovolge, paura a Messina ma a bordo non c’era nemmeno il conducente

L’autobus di linea dell’Atm (Azienda Trasporti Messina) si è messo in movimento improvvisamente a marcia indietro precipitando poi in un fosso a lato della carreggiata dove è rimasto bloccato sul fianco.

Momenti di paura oggi a Messina quando un autobus di linea dell’Atm (Azienda Trasporti Messina) si è messo in movimento improvvisamente uscendo di strada e precipitando poi in un fosso a lato della carreggiata dove è rimasto capovolto sul fianco. Dopo i primi attimi di terrore, si è accertato che in realtà il mezzo era chiuso e a bordo non c’era nessuno, né passeggeri né autista.

L’incidente poco prima dell’alba di oggi, lunedì 6 ottobre, nella zona di via Zafferia. La dinamica dei fatti resta ancora tutta da chiarire ma fortunatamente non si registrano feriti né danni ad altri mezzi. L’autobus coinvolto invece ha riportato danni seri rimanendo bloccato nell’alveo del canale Zafferia. Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i soccorritori medici del 118 che hanno assistito l’autista del mezzo pubblico che non era a bordo ma avrebbe assistito alla scena accusando un forte stato di agitazione.

Sul posto anche i mezzi di soccorso stradale e una gru per tirare fuori l’autobus bloccato. Per consentire il recupero del mezzo, la strada è stata bloccata con inevitabili disagi per la circolazione in zona. Resta da capire se il mezzo fosse parcheggiato e si è sfrenato o se era in moto e si fosse fermato per altri motivi.

Atm Spa in una nota spiega che “in merito all'incidente verificatosi questa mattina nei pressi del Torrente Zafferia, al momento dell'accaduto, il mezzo in questione era completamente vuoto: a bordo non erano presenti persone e anche l'autista non occupava in quel frangente il posto di guida. Danni si registrano invece all'autobus finito nel torrente, che in queste ore verrà recuperato con il supporto di una gru”. L' Azienda di trasporto comunica inoltre che “è impegnata a ricostruire la dinamica esatta del fatto, anche attraverso la testimonianza dell'operatore di esercizio in servizio su quel mezzo”.