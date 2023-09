Video di

Brindisi, tentano di rubare in un palazzo: due donne rischiano il linciaggio, arrestate dalla polizia Le donne sono state sorprese mentre tentavano di scassinare con un cacciavite la porta di ingresso di uno degli appartamenti di una palazzina.

A cura di Davide Falcioni

Attimi di tensione questa mattina in piazza Raffaello, quartiere Sant'Elia, a Brindisi dove quattro persone, sembrerebbe due uomini e due donne, sono state aggredite da alcuni residenti dopo essere state sorprese mentre tentavano di scassinare con un cacciavite la porta di ingresso di uno degli appartamenti di una palazzina. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni due uomini sarebbero riusciti a fuggire, le donne, invece, sono state bloccate dai residenti in attesa dell'arrivo della Polizia.

Nel corso dell'estate i furti in appartamento in città hanno subito un'impennata allarmante e l'ultimo, in piazza Raffaello, risale a ieri ed è stato consumato in pieno giorno. Proprio per questo stamattina alcuni residenti stavano tenendo d'occhio la zona e non appena hanno notato delle persone sospette hanno lanciato l'allarme, richiamando l'attenzione dei condomini. Le ladre sono state accerchiate, portate all'esterno del palazzo e bloccate.

Sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi che ha preso in consegna le presunte ladre, che poco prima avevano rischiato il linciaggio. Entrambe sono state portate in ospedale. Avrebbero accusato un malore, per loro è scattato l'arresto per tentato furto. Anche in ospedale si sarebbero verificati disordini. Stando a quanto si è appreso le due donne sono le responsabili di molti altri furti perpetrati in città nei giorni scorsi, sono responsabili di diversi furti avvenuti nei quartieri Centro, Sant'Elia e Sant'Angelo. La Polizia era già sulle loro tracce.

Al momento dell'arresto indossavano gioielli e orologi rubati in piazza Raffaello nei giorni precedenti.