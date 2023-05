Brindisi, Rino muore a 41 anni sullo scooter. Appello della famiglia “Chi ha visto qualcosa ci contatti” Il drammatico incidente stradale sulla statale 379 che collega Brindisi a Bari all’altezza, dell’uscita Casale, zona nord del capoluogo brindisino. Si tratterebbe di un incidente autonomo, ma la famiglia vuole chiarezza: “Il corpo era in condizioni inaccettabili, non l’abbiamo potuto far salutare per un’ultima volta alla mamma e alla figlia”.

A cura di Biagio Chiariello

I familiari di Rino Romano, il 41enne morto sabato 13 maggio nell'incidente stradale avvenuto a Brindisi all'incrocio della strada statale 379, uscita per Bari, hanno fatto un appello su Facebook: "Chiunque abbia visto qualcosa, è pregato di contattarci", hanno scritto su Facebook. "Non ci restituirà il nostro Rino, ma daremo una spiegazione a una mamma e a una figlia che lo piangono senza aver avuto la possibilità di vederlo per l'ultima volta, a causa delle condizioni inaccettabili del corpo".

Il dramma si è consumato intorno alle 12.30 di sabato. Stando ad una prima ricostruzione riportata dall’Anas si tratterebbe di un incidente autonomo. Il 41enne era in sella a uno scooter quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo contro il guardrail. L'impatto è stato devastante: Rino è praticamente deceduto sul colpo.

Una delle ipotesi è che un altro mezzo che procedeva nella stessa direzione del 31enne lo abbia in qualche modo sfiorato tanto da destabilizzarne la guida e facendogli perdere il controllo dello mezzo.

Leggi anche Accoltella il figlio di 34 anni a Palermo, lui era già stato arrestato per maltrattamenti in famiglia

A causa dell'incidente, la strada statale 16 “Adriatica” è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione nord, a Brindisi. Sul posto il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di Brindisi Centro, e per il ripristino della normale circolazione. Di seguito sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brindisi. A loro il compito di rimettere in sicurezza la strada.

Rino Romano detto ‘Flash' abitava al quartiere Sant’Elia. Era un grande tifoso del Brindisi Calcio che ieri giocava a Vibo Valentia la gara di spareggio con la Cavese per l’accesso alla serie C. Nei gruppi della tifoseria la notizia della morte dell’uomo è stata appresa con grande dolore. Messaggi di cordoglio e manifestazioni di affetto si sono susseguiti nelle ultime ore sui social. “La Curva Sud piange un altro suo figlio- hanno scritto ieri- Domani vinciamo anche per lui. R.i.p. Rino flash”.