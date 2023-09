Brandizzo, in un video l’arrivo del treno prima dell’incidente: un fischio, poi la lunga frenata In un nuovo filmato le ultime immagini dell’incidente di Brandizzo: il convoglio merci della strage e la frenata in stazione, dove i cinque operai che stavano lavorando alla manutenzione dei binari sono stati travolti e uccisi.

A cura di Ida Artiaco

Ore 23.49 di mercoledì 30 agosto: in un video registrato a quell'ora e in quella data si sente il fischio di un treno, seguito da una brusca e prolungata frenata e infine un suono stridulo di rotaie. È la vettura che a Brandizzo ha travolto e ucciso cinque operai della Si.gi.fer. di Borgo Vercelli che stavano lavorando alla manutenzione dei binari.

Sono queste le immagini, ottenute in esclusiva da Repubblica e riprese da una telecamera di sorveglianza, dell'incidente nel quale esattamente una settimana fa hanno perso la vita Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo; Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso e Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli.

Il filmato in questione arriva qualche ora dopo la pubblicazione di un altro video, girato con uno smartphone e diffuso ieri in esclusiva dal TG1, qualche minuto prima della tragedia proprio da Kevin Laganà e in cui si sente Antonio Massa, tecnico manutentore di Rete Ferroviaria Italiana e uno dei due indagati per la strage dire agli operai: “Ragazzi se vi dico ‘treno’ andate da quella parte”.

Parole che dimostrerebbero che era a conoscenza del rischio che correvano i lavoratori, che poco dopo sono stati travolti e uccisi da un convoglio. Intanto, continuano le indagini per far luce sull'esatta dinamica della tragedia. Oltre a Massa risulta indagato anche Andrea Girardin Gibin, 52 anni di Borgo Vercelli, capocantiere della Si.gi.fer e collega delle cinque vittime. Si è salvato per miracolo, perché ha intravisto i fari del treno in arrivo ed è riuscito a spostarsi sul secondo binario.