Riccardo Branchini, scomparso 1 anno fa: “Chiedono soldi e provano a truffarci, ultima segnalazione terrificante”

A un anno dalla scomparsa di Riccardo Branchini da Acqualagna, parla a Fanpage.it Elena Fabbri, l’avvocato della famiglia: “Non ci sono novità nelle indagini né dal punto di vista della segnalazioni. Continuiamo a chiederci come sia possibile che un ragazzo si sia letteralmente volatilizzato nel nulla”.

"Non ci sono novità nelle indagini né dal punto di vista della segnalazioni. Ma noi continuiamo a cercare perché la famiglia ha bisogno di risposte". A parlare a Fanpage.it è Elena Fabbri, avvocato dei genitori di Riccardo Branchini, il giovane scomparso da Acqualagna, in provincia di Pesaro-Urbino, il 12 ottobre dello scorso dopo essersi allontanato in macchina. A un anno di distanza la mamma Federica Pambianchi e il papà non hanno perso la speranza di ritrovare vivo il figlio "che non è possibile si sia volatilizzato nel nulla".

Avvocato Fabbri, ci sono delle novità nelle indagini sulla scomparsa di Riccardo?

"A livello di Procura non ci sono nuove indicazioni. L'ultimo atto di indagine che è stato svolto per quello che ne sappiamo – ovviamente si tratta di un'indagine che è ancora coperta dal segreto istruttorio – possiamo dire che presumibilmente è quello della consulenza e della perizia su tutti i dispositivi elettronici di Riccardo. Al di là di questo, però non ci sono novità".

Di segnalazioni, invece, ne sono arrivate?

"Sì, continuano ad arrivare, però purtroppo finora non hanno portato ad alcun tipo di svolta o comunque non hanno avuto nessun impatto positivo rispetto alla ricerca di Riccardo. Sono segnalazioni che non sono corredate o da materiale fotografico o comunque da indicazioni tali da poterci riportare a lui. Nessuna ci ha dato il 100% di certezza che Riccardo potesse essere vivo o morto. Questo, ovviamente, preoccupa a distanza di un anno, perché continuiamo a chiederci come sia possibile che un ragazzo si sia letteralmente volatilizzato nel nulla. Vogliamo risposte certe".

La famiglia continua a credere sia vivo?

"Anche noi avvocati continuiamo a credere che Riccardo sia vivo e che le ricerche non devono essere interrotte. Anche perché qualunque sia la sorte di Riccardo, questa famiglia – ripeto – ha bisogno di una risposta. Noi abbiamo concentrato in un primo momento le indagini sull'area intorno alla famosa diga del Furlo, perché di fatto era quello il luogo dove si pensava che Riccardo potesse essere, visto che era stato trovato un biglietto e tutto quello che apparteneva a lui, dai vestiti alla cintura, fino all'auto della mamma da lui usata prima della scomparsa. E invece, nella diga non è stato ritrovato nulla, nonostante siano stati utilizzati anche dei macchinari sofisticati, né è stato trovato nulla vicino. Ma continuiamo a cercare".

In una recente intervista a Fanpage.it la mamma di Riccardo aveva raccontato di aver ricevuto una telefonata da parte di qualcuno che l'avvisava di aver ucciso il figlio e di averlo gettato nel lago. Sono stati presi provvedimenti?

"Sì, così come li abbiamo presi purtroppo in tanti altri casi. Quest'ultima chiamata è stata terrificante. C'è una tristezza infinta, perché siamo stati contattati in più di una occasione da persone che hanno o inteso prendersi gioco della madre di Riccardo con queste modalità veramente raccapriccianti o da persone che hanno cercato di approfittarsi di questa situazione chiedendo soldi e tentando delle truffe. Tutte sono state deferite alle autorità giudiziarie competenti perché non ci si può prendere gioco in questo modo di un'indagine aperta. Perché, al di là della ricerca di Riccardo, c'è anche una Procura che ha aperto un fascicolo, quindi questo può essere considerato oltre che una truffa, anche un depistaggio".