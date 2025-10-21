“Botte e insulti, mi costrinse a pulire il mio sangue”: il padre di Elisabetta Gregoraci denunciato dalla ex

La 56enne Rosita Gentile ha denunciato l’ex compagno, Mario Gregoraci, ora indagato per stalking e maltrattamenti. La donna ha raccontato di diversi abusi nel corso della relazione durata circa 12 anni. “Picchiata e insultata mentre pulivo il mio stesso sangue”.

Rosita Gentile

Rosita Gentile, 56enne di Soverato, ha denunciato il compagno Mario Gregoraci, 75 anni, padre della showgirl Elisabetta Gregoraci per maltrattamenti. La notizia è stata diffusa dal sito Calabria7. Secondo la donna, in 12 anni di relazione sarebbero stati diversi i maltrattamenti a suo danno e la denuncia ha fatto scattare l'inchiesta della Procura di Catanzaro. L'uomo è ora indagato per maltrattamenti e stalking.

Gentile ha raccontato di aver conosciuto Gregoraci a Soverato circa 12 anni prima e di averlo conosciuto come "il principe azzurro". "Col tempo – ha raccontato la 56enne al sito – ha mostrato il suo vero volto". Secondo quanto da lei raccontato, le discussioni sono diventate sempre più frequenti, degenerando di continuo in prevaricazioni e minacce di morte, anche con un coltello puntato alla gola.

La 56enne ha raccontato di botte, schiaffi e lividi rimasti sulla pelle per giorni dopo i litigi. In qualche occasione, Gregoraci l'avrebbe strattonata tirandola per i capelli da una parte all'altra della casa, facendole sbattere la testa sul piano cottura. Poi, puntuali, arrivavano le offese. "Non sei niente" le avrebbe detto in un'occasione mentre Gentile asciugava il suo stesso sangue.

"Mi seguiva ovunque – aveva raccontato la donna – e mi faceva videochiamate per sapere dove fossi. Minacciava di tagliarmi i vestiti con le forbici". Il primo tentativo di lasciarlo, spiega, è fallito poco dopo: Gentile sarebbe tornata con lui davanti alla promessa di un suo cambiamento. Le cose però sono ulteriormente peggiorate: Gentile ha raccontato di essere rimasta incinta e l'uomo l'avrebbe picchiata così forte da provocarle un aborto. Nel 2024, la donna lo ha definitivamente lasciato per poi denunciarlo alle autorità.

Il suo racconto ha fatto partire le indagini che hanno infine portato all'accusa di stalking e maltrattamenti per Mario Gregoraci. Il prossimo 5 novembre, il tribunale di Catanzaro dovrà decidere nell'udienza preliminare se rinviare a giudizio il padre della showgirl.

Il difensore di Mario Gregoraci, l'avvocata Ramona Gualtieri, ha risposto alle accuse mosse da Gentile. "Da legale di Gregoraci, senza voler affrontare questioni che potranno e dovranno essere sviluppate nelle sedi competenti, si evidenzia che è stata proposta una versione unilaterale dei fatti. Si parla dell'alterazione di un rapporto deterioratosi nel tempo. Non deve sfuggire, infine, che sono pendenti, nella fase delle indagini preliminari, dei procedimenti penali che vedono Gregoraci come persona offesa da Gentile".