Bossetti vince 100 euro con una poesia: “Da sette anni vivo nel buco” Il muratore di Mapello, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, si è classificato terzo a un concorso letterario con una poesia nella quale descrive la sua vita in cella.

Si intitola "Sette anni", come quelli che sono passati dal 16 giugno 2014, giorno in cui fu arrestato per l'omicidio di Yara Gambirasio. Con questa poesia Massimo Giuseppe Bossetti "ha vinto un premio letterario" in carcere, come confermato dal suo legale, Claudio Salvagni. “Se non sbaglio è arrivato terzo”, ha aggiunto l'avvocato, ospite della trasmissione Iceberg su Telelombardia. Bossetti, condannato in via definitiva per l'assassino della 13enne di Brembate di Sopra, sta scontando l'ergastolo in una cella singola del carcere di milanese di Bollate.

Il settimanale Oggi ha diffuso in anteprima la poesia del muratore di Mapello. Nel componimento, il noto detenuto descrive gli anni di carcere e immagina il futuro fuori dalla prigione:

C'è la mia branda,

il mio sgabello

il mio Gesù.

Alle pareti è appeso

il resto della vita,

almeno quello

che rimane.

Da sette anni

conosco ogni crepa,

crepe dei muri, dei pavimenti,

crepe del mio cuore.

Non so cosa, non so quanto

troverò di fuori

fuori da questo buco

di cemento.

Da sette anni parlo alle stelle

alla luna, parlo ai miei cari,

tentando così di evadere

il dolore e la sofferenza…

solo infiniti assordanti

silenzi.

Da sette anni

penso al giorno

che sarò fuori.

Avrò bisogno

di altri sette anni

per aiutarmi a vivere.

Avendo conquistato il terzo posto del concorso letterario “Scrittori dentro 2021”, Bossetti si è aggiudicato un premio in denaro del valore di 100 euro. Tra i giurati figurano, tra gli altri, Lella Costa e Sergio Gnudi. Altri detenuti "celebri" hanno partecipato al concorso, è stato rivelato durante la trasmissione Iceberg.