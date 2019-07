Potrebbe esserci un collegamento tra il caos dei treni che si è scatenato questa mattina dopo uno strano incendio fuori dalla stazione di Firenze e le battute finali del processo a 28 anarchici in corso proprio al tribunale del capoluogo toscano in merito alla bomba piazzata la notte di Capodanno 2017 alla libreria Il Bargello di Firenze, vicina a Casapound. È l'ipotesi che in queste ore stanno valutando gli inquirenti incaricati di indagare sui fatti dopo aver scoperto che i roghi alla cabina elettrica dell'Alta velocità vicino tra le stazioni di Firenze Rovezzano e Campo Marte sono con ogni probabilità di origine dolosa. Il sospetto è che alla base dei disagi, che hanno spaccato l'Italia in due per quanto riguarda il trasporto ferroviario, ci possa essere una azione dimostrativa da parte di gruppi anarchici collegabile al processo contro le 28 persone ritenute appartenenti alla stessa area anarchica.

Già da questa mattina in città infatti erano apparse minacciose scritte riferibili allo stesso processo sui muri di alcune strade. "La carta è solo carta, la carta brucerà" recitava ad esempio uno dei messaggi apparsi tra le strade di Firenze. Oggi infatti è il giorno dell'attesa sentenza del processo ai 28 imputati accusati a vario titolo di diversi reati tra cui il più grave è il tentato omicidio dell'artificiere della polizia di Stato Mario Vece, rimasto gravemente ferito a causa dell'esplosione dell'ordigno piazzato in città la note di Capodanno di due anni fa. Questa mattina, dopo le repliche degli avvocati difensori, i giudici della corte di assise di Firenze sono entrati in camera di consiglio poco prima delle 11 per prendere una decisione finale sulle sentenze. Il verdetto della Corte potrebbe dunque arrivare nel pomeriggio di oggi quando in città è atteso anche l'arrivo del ministro dell’Interno Matteo per la firma del protocollo di intesa tra ministero e Regione Toscana per l’attuazione del numero unico di emergenza europeo 112.