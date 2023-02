Bomba della guerra mondiale esplode improvvisamente durante disinnesco, tremano edifici a 25 km Fortunatamente gli artificieri inglesi avevano allestito un perimetro di sicurezza e la zona era stara evacuata. Le autorità locali hanno constatato solo danni minimi alle cose nel raggio di poche centinaia di metri.

A cura di Antonio Palma

Una bomba della seconda guerra mondiale è esplosa improvvisamente durante le operazioni di disinnesco in Inghilterra causano un’onda d’urto che ha fatto tremare gli edifici fino a 25 km di distanza. Il pericoloso incidente fortunatamente non ha causato vittime né feriti in quanto i cittadini erano stati evacuati dalla zona mentre gli artificieri stavano lavoravano da distanza di sicurezza e dietro protezioni adeguate.

La deflagrazione ha sorpreso tutti venerdì pomeriggio quando l’ordigno da ben 250 kg è esploso nei pressi di un cantiere a Great Yarmouth, città costiera della contea del Norfolk, in Inghilterra. In quel momento gli specialisti dell'esercito britannico erano al lavoro sula bomba usando una tecnica che crea una lenta combustione degli esplosivi e brucia il materiale.

Come sempre accade in simili casi, le autorità avevano avvertito di una possibile esplosione accidentale e per questo avevano evacuato l’area ma in pochi in realtà si aspettavano che la bomba risalente alla seconda guerra mondiale potesse esplodere improvvisamente durante le operazioni di disinnesco.

In realtà le operazioni di disinnesco della bomba non erano iniziate nel migliore dei modi. In un primo momento si era pianificato di effettuare un'esplosione controllata giovedì, ma questa è stata interrotta quando l'acqua necessaria per il processo ha ridotto l'efficacia della barriera di sabbia. Dopo le riparazioni, gli specialisti quindi sono passati a una tecnica di combustione lenta, che era in atto quando la bomba è esplosa.

Fortunatamente gli artificieri avevano allestito un perimetro di sicurezza, un muro protettivo di due metri e mezzo di sacchi di sabbia attorno alla bomba lunga circa un metro nel caso in cui fosse esplosa, e che si è rivelato decisivo per evitare danni alle persone. Testimoni infatti hanno affermato sui social di aver sentito gli edifici tremare fino a 25 km di distanza.

La bomba, che era stata scoperta durante gli scavi per alcuni lavori edili nella zona, aveva costretto la polizia anche ad evacuare tutti i residenti e così al momento dell’esplosione nessun civile era in zona. Le autorità hanno constatato solo danni minimi alle cose nel raggio di poche centinaia di metri. “È stato una operazione faticosamente lunga, ma la sicurezza pubblica e quella delle persone coinvolte nell'operazione sono state al centro di tutto” ha spiegato la polizia