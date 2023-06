Bomba d’acqua a Catanzaro, le strade diventano fiumi: disagi e allagamenti Scene che purtroppo abbiamo già visto nelle ultime settimane, con conseguenze anche nefaste. La situazione peggiore nella zona tra Settingiano e Tiriolo, alle porte del capoluogo calabrese, le strade si sono trasformate in fiumi d’acqua.

A cura di Biagio Chiariello

La situazione a Settingiano

Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta sulla provincia di Catanzaro nella giornata di oggi, 12 giugno, causando gravi disagi e allagamenti. Le precipitazioni intense hanno interessato in particolare la località periferica di Cavita e soprattutto la zona confinante tra i comuni di Tiriolo e Settingiano, provocando un vero e proprio fiume d'acqua, di fango e detriti.

In particolare a Settingiano, il sindaco Antonello Formica ha immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale per prestare soccorso e assistenza alla popolazione, soprattutto nell’area del quartiere Martelletto, una delle zone rimaste completamente isolate.

Anche a Tiriolo il sindaco Domenico Greco he disposto l’intervento di mezzi meccanici per liberare e ripulire la strada che conduce a Martelletto. Dalla località Pratora di Tiriolo è caduto a valle un fiume di materiale trascinato a valle che ha invaso anche la sede e alcuni sottopassi della superstrada 280 dei due Mari. Uno di questi è stato sommerso dall’acqua e dalle pietre. Non si segnalano comunque danni alle persone.

Sul posto, soprattutto negli svincoli di Sarrottino, sono all’opera i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, i volontari dell’associazione ‘Diavoli Rossi' di Tiriolo.

Tra i comuni colpiti anche Sellia Marina. Il Maltempo, in queste ore, continua ad abbattersi sulla Calabria e, in particolare, nelle zone del Lametino.

Il forte maltempo ha colpito anche il territorio vibonese, dove il sottopasso nell’area industriale di Vibo è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa dell’allagamento del piano viabile per via delle forti piogge delle scorse ore. Il traffico è deviato su strada comunale.