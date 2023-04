Bologna: scarcerato dopo aver molestato una donna prende il treno e cerca di stuprarne un’altra Pochi giorni dopo essere stato scarcerato per aver pesantemente molestato una donna un 37enne emiliano ha cercato di stuprare una ragazza su un Frecciarossa.

A cura di Davide Falcioni

Arrestato a Bologna lo scorso 15 aprile per aver commesso abusi sessuali su una studentessa, pochi giorni dopo essere tornato ha aggredito nuovamente una ragazza, questa volta a bordo di un treno Frecciarossa. L’episodio è avvenuto la sera del 25 aprile. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia Ferroviaria, che ha denunciato l’uomo per tentata violenza sessuale, intorno alle 22, mentre il treno stava percorrendo il tratto tra Riccione e Rimini in direzione di Bologna, un 37enne si è avvicinato a una donna di trent'anni e dopo averla afferrata per un braccio ha cercato di violentarla. Alla scena ha fortunatamente assistito un’altra passeggiera, che è intervenuta in aiuto della ragazza e dato l'allarme alla Polfer.

Da Rimini, il treno ferma solo a Bologna. Per questo motivo la polizia è potuta intervenire solo alla stazione del capoluogo emiliano un'ora dopo i fatti. L’uomo è stato arrestato. Una verifica della sua identità ha permesso di scoprire che era la stessa persona portata in carcere il 15 aprile per aver pesantemente molestato e palpeggiato un’altra ragazza a bordo di un bus di linea 11 di Bologna, fatto per cui era stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile, intervenuti su richiesta dell’autista del mezzo Tper.

L'arresto era stato convalidato dal giudice, che aveva tuttavia disposto la scarcerazione dell’uomo (nonostante la richiesta del carcere da parte del Pm), a cui era stato imposto il divieto di dimora nella provincia di Bologna. Questa volta, non essendoci più la flagranza del reato, commesso in territorio di Rimini, l’uomo se l’è cavata solo con una denuncia. Ora il 37enne è a piede libero.