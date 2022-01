Bologna, picchia la moglie con una mazza da hockey: il figlio chiama i carabinieri e lo fa arrestare È stato il figlio di soli dieci anni a far arrestare il padre. L’uomo, ubriaco, aveva iniziato a picchiare la moglie con una mazza da hockey davanti al bambino. È successo a Bologna.

A cura di Chiara Ammendola

Il bastone da hockey sequestrato dai carabinieri

Ha iniziato a picchiare la moglie con un bastone da hockey davanti al figlio di soli 10 anni quando quest'ultimo, in risposto alle urla della madre, ha chiamato il 112 facendolo arrestare. È accaduto a Bologna, nel quartiere Savena, dove il piccolo vive con la sua famiglia.

Il bambino di 10 anni ha allertato il 112

Tutto è iniziato qualche sera fa quando il padre, un uomo di 41 anni, è tornato a casa evidentemente alterato a causa dell'alcol. Poco dopo ha iniziato a colpire la moglie con una mazza da hockey. La donna, spaventata e ferita e preoccupata per il fatto che la situazione potesse degenerare, ha chiesto al piccolo di allertare i carabinieri: a quel punto il bambino ha composto il 112 e poco dopo nella casa di Bologna si sono presentati i carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna.

L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti

I militari hanno soccorso la donna, trovata con diverse ferite al volto e in lacrime, e fermato l'uomo. È stata lei a raccontare l'accaduto, svelando anche i retroscena di una convivenza fatta di aggressioni e violenze perpetrate negli anni dal marito. Finora non aveva mai trovato la forza di denunciare ma la scorsa sera spaventata, per la prima volta ha avuto paura per la sua incolumità e per quella del figlio. Il 41enne è stato immediatamente portato in carcere con l'accusa di maltrattamenti. Stando a quanto ricostruito non sarebbe la prima volta, tornata a casa ubriaco, avrebbe poi dato vita a una lite per aggredire con violenza la moglie.