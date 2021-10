Bologna. Invade corsia opposta e si schianta contro un pullman: Sara muore a 28 anni Incidente mortale questa mattina all’alba a Crevalcore in provincia di Bologna sulla statale che conduce a Sant’Agata. Un’auto ha sbandato invadendo la corsia opposta, inevitabile l’impatto con una corriera. A perdere la vita una 28enne modenese, Sara Cuomo, rimasta incastrata con la sua vettura solo il bus privato.

A cura di Biagio Chiariello

i soccorsi sul luogo dell’incidente

Una ragazza di 28 anni, Sara Cuomo, è morta in un incidente stradale questa mattina all'alba a Crevalcore, nel Bolognese, sulla statale che conduce a Sant’Agata. Secondo le ricostruzioni, la giovane, modenese, avrebbe perso il controllo della sua Kia Picanto, finendo per invadere la corsia opposta, dove in quel momento stava passando un pullman privato, fuori servizio, senza passeggeri a bordo. Sul posto sono presenti carabinieri, vigili del fuoco e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.

Nell'urto l'utilitaria si è incastrata sotto il pullman. La ragazza è stata estratta ancora viva dalla sua vettura dai vigili del fuoco. Nell'impatto ha riportato gravi lesioni. Inutile la corsa verso il pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna, dove è stata trasportata in codice 3 ovvero quello di massima gravità. Ancora non è chiaro cosa possa essere accaduto, si ipotizza anche un malore che ha portato la giovane a perdere il controllo della sua macchina. Illeso il conducente della corriera che fortunatamente non aveva nessuno a bordo in quel momento.

A seguito del sinistro la strada statale 568 ‘di Crevalcore’ è stata provvisoriamente chiusa all'altezza del tratto al km 22,185 a Crevalcore (provincia di Bologna). Per bloccare il traffico durante i soccorsi è stato utilizzato un bus Tper di linea 576 che era diretto a Bologna. I passeggeri si sono distribuiti sugli altri bus diretti a Bologna.