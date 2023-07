Bologna, cane muore di caldo dopo essere stato dimenticato nell’auto parcheggiata al sole È accaduto a Grizzana Morandi, sull’Appennino bolognese: i carabinieri sono intervenuti ed hanno estratto l’animale dal bagagliaio ma per il cucciolo non c’è stato niente da fare.

A cura di Davide Falcioni

immagine di repertorio

I carabinieri di Grizzana Morandi, sull’Appennino bolognese, sono intervenuti alcuni giorni fa per tentare di salvare un cane che era stato lasciato nel bagagliaio di un'auto dalla sua proprietaria: quando i militari sono giunti sul posto, allertati da un passante che aveva visto l'animale agonizzante, era però ormai troppo tardi.

Per il cagnolino infatti non c’è stato niente da fare: è deceduto poco dopo essere stato estratto dall'abitacolo della vettura e dopo che gli sono stati portati i primi soccorsi. Durante la ricostruzione dei fatti, che risalgono a mercoledì 5 luglio, è emerso che la proprietaria lo aveva dimenticato a bordo dell’auto nel pomeriggio, nelle ore più torride della giornata, quando era uscita da casa per andare a fare delle commissioni in paese. Sono tuttavia in corso ulteriori indagini per verificare la responsabilità della signora.

Ha avuto invece un lieto fine un episodio avvenuto a Dozza dove un cucciolo è stato tirato fuori, sempre dai carabinieri, da un bidone della spazzatura: dopo aver sbloccato il meccanismo di apertura, i militari sono entrati nel cassonetto e hanno tirato fuori il cucciolo, col cordone ombelicale attaccato, prima che venisse gettato nell'autocompattatore, dove sarebbe certamente morto. L'animale è stato affidato a una veterinaria di Imola. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.