Bologna, accoltellato alla gola dopo una rissa in piazza dei Martiri: gravissimo un 37enne Un uomo di 37 anni è stato accoltellato alla gola dopo una rissa avvenuta nella serata di giovedì a Bologna. L’uomo è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni di salute.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un 37enne è stato accoltellato intorno alle 20 in strada a Bologna, nei pressi di piazza dei Martiri. La squadra mobile della città sta indagando sulle dinamiche della lite che giovedì sera è sfociata in un terribile accoltellamento. Il 37ennne sarebbe stato colpito alla gola ed è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni di salute.

La polizia sta lavorando per ricostruire l'accaduto partendo dalla maxirissa per poi arrivare al movente che avrebbe spinto l'aggressore e i suoi eventuali complici ad accoltellare con tanta ferocia il giovane alla gola. Nelle mani delle forze dell'ordine anche le immagini girate dalle telecamere di videosorveglianza. Al momento non si esclude alcuna pista, da quelle legate a un regolamento di conti dovuto alla droga fino alla rissa scoppiata per futili motivi.

Il luogo dell'aggressione, secondo il Corriere della Sera, era già stata al centro di polemiche politiche dopo un'altra tentata violenza settimana avvenuta poche settimane fa. Le autorità comunali hanno chiesto alle forze dell'ordine particolare attenzione sulla zona per problemi di spaccio e ordine pubblico.

L'opposizione politica ha raccolto quanto successo in piazza dei Martiri come "un grido di allarme" che "il comune non raccoglie". "Dopo la passerella di qualche giorno fa in cui si annunciavano misure grandiose per la sicurezza, tutto è tornato come prima – ha ribadito Matteo di Benedetto, consigliere della Lega". Per Nicola Stanzani del partito di Forza Italia, "in piazza dei Martiri si è ormai superato ogni limite. Non è semplicemente un problema di sicurezza, ma un problema di degrado divenuto insopportabile per chi vive e lavora in quella zona e la peggior cartolina possibile per chi arriva per la prima volta, come turista o come fuorisede, nella città di Bologna".