Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di sabato 4 marzo regione per regione I dati di oggi, sabato 4 marzo 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Susanna Picone

Il bollettino Covid di oggi, sabato 4 marzo 2023, con i dati in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale è diventato da tempo settimanale – l'ultimo è stato diffuso ieri e conta 26.684 contagi e 228 morti – ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Puglia, oggi 120 persone positive e un decesso

Oggi in Puglia si registrano 120 nuovi casi di positività al Covid rilevati su 3.570 test per una incidenza del 3,36%. Una persona è deceduta. Sotto quota tremila (2.956) il numero delle persone attualmente positive in Puglia, 95 delle quali sono ricoverate in area non critica (ieri 100) e quattro in terapia intensiva (come ieri).

Covid Veneto, 468 nuovi casi e una vittima

I nuovi casi Covid in Veneto sono stati 468 nella giornata di ieri contro i 708 del giorno prima dato che porta il totale a 2.693.938. Si segnala un lieve aumento delle persone infettate: attualmente i positivi al Covid sono 17.482 (+278) Il bollettino regionale segnala una nuova vittima, con il totale che sale a 16.882 decessi da inizio pandemia.

Covid Toscana, oggi 202 casi e 2 morti

Sono 202 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 51 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 151 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.590.323. La lista dei decessi si aggiorna con 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 87,5 anni.

Covid Calabria, 63 positivi e un morto

Le persone risultate positive al Covid in Calabria sono 631768 (+63) rispetto a ieri. Si registra un nuovo decesso. Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

