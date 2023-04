Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di mercoledì 5 aprile regione per regione I dati dei bollettini Covid di oggi, mercoledì 5 aprile 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

Il bollettino Covid con i dati di oggi, mercoledì 5 aprile 2023, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale da tempo è settimanale ma molte Regioni continuano a inviare i dati quotidianamente.

Di seguito, dunque, i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 486 nuovi casi e 6 vittime

Ridiscende la curva dei nuovi casi in Veneto, che ieri sono stati 486, ma con 6 vittime; da inizio pandemia sono 2.709.108 i contagi e 16.767 i deceduti. Leggermente in aumento (+96) gli attuali positivi registrati ufficialmente, che sono 17.790. Situazione stabile negli ospedali, con 802 ricoveri, invariati, in area medica e 22 (-1) in terapia intensiva.

Covid Toscana, oggi 164 nuovi casi e 3 decessi

Sono 164 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.595.941. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% (173 persone) e raggiungono quota 1.577.281 (98,8% dei casi totali). Al momento in Toscana risultano 7.001 positivi, -0,2% rispetto a ieri. Di questi 151 (4 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 6 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 3 nuovi decessi.

In aggiornamento