Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di mercoledì 19 aprile regione per regione I dati dei bollettini Covid di oggi, mercoledì 19 aprile 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Ida Artiaco

Il bollettino Covid con i dati di oggi, mercoledì 19 aprile 2023, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale da tempo è settimanale – l'ultimo è stato diffuso venerdì scorso – ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Di seguito, dunque, i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Veneto, oggi 565 nuovi casi e un decesso

Sono 565 i nuovi casi di Covid-19 registrati ufficialmente ieri in Veneto, che portano il totale dei contagi a 2.715.436. Il bollettino regionale segnala un decesso, con il totale a 16.787. Prosegue la risalita degli attuali positivi, che oggi sono 19.126, 137 in più rispetto a ieri. Negli ospedali vi sono 14 pazienti in più in area medica (740), e uno in meno (24) in terapia intensiva.

Covid in Calabria, oggi 147 nuovi casi e 3 morti

Il bollettino di oggi della Regione Calabria segnala 147 nuovi casi. Un paziente in più nei reparti ordinari (ora ne sono 75), stabili le rianimazioni rispetto a ieri (in totale sono 6), ma aumenta il numero delle vittime: ne sono state 3 nelle ultime 24 ore.

Covid in Sardegna, oggi 145 contagi e nessun decesso

Sono 145 i nuovi casi confermati di positività al coronavirus registrati in Sardegna. Un incremento che, spiega la stessa Regione, “comprende anche quelli non dichiarati nella giornata di ieri a causa di un problema tecnico”. I pazienti ricoverati in terapia intensiva restano 3, quelli in area medica sono 117 (+ 2). Non si registrano ulteriori vittime.

In aggiornamento.