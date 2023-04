Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 4 aprile regione per regione I dati dei bollettini Covid di oggi, martedì 4 aprile 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il bollettino Covid con i dati di oggi, martedì4 aprile 2023, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale da tempo è settimanale – l'ultimo è stato diffuso venerdì scorso – ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno. I numeri di oggi potrebbero essere più alti di quelli di ieri, quando erano influenzati dal cosiddetto "effetto weekend".

Di seguito, dunque, i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 233 nuovi casi e 7 morti

Ci sono 7 nuove vittime del Covid-19 in Toscana, registrate nelle ultime 24 ore ed evidenziate nel report sanitario regionale quotidianamente emesso dalla Regione. Si tratta di 3 uomini e 4 donne con un'età media di poco più di 80 anni, deceduti 1 a Firenze, 2 a Pistoia, 2 a Lucca, 1 a Siena, 1 a Grosseto. I nuovi positivi sono 233. Aumenta il numero dei ricoverati, oggi sono 147 (3 in più rispetto a ieri), di cui 7 in terapia intensiva (2 in più).

Covid in Veneto, oggi 782 nuovi casi e 5 vittime

Sono 792, in netta risalita rispetto a ieri, i nuovi casi di Covid-19 in Veneto, dove si contano anche 5 vittime. Dall'inizio della pandemia in regione ci sono stati 2.708.622 contagi e 16.761 morti. In crescita anche gli attuali positivi, che sono 17.696, 321 in più in 24 ore. Scendono (-5) i ricoveri in area medica, che sono 802, mentre sono invariati a 23 quelli in terapia intensiva.

Covid in Calabria, oggi 93 contagi e zero decessi

Zero decessi e 93 contagi in più rispetto a ieri: è quanto emerge dal bollettino di oggi sul Covid in Calabria. Solo a Catanzaro ci sono 28 ricoverati in reparto, 1 in terapia intensiva, 212 in isolamento domiciliare.

In aggiornamento.