Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 10 gennaio regione per regione I dati di oggi, martedì 10 gennaio 2023 sul numero di contagi, morti e ricoveri Covid in aggiornamento dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Ida Artiaco

I dati di oggi, martedì 10 gennaio su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

I numeri di oggi potrebbero essere più alti rispetto a quelli di ieri, che erano più bassi per via dell'effetto weekend e del minor numero di tamponi effettuati.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Veneto, oggi 2.220 nuovi casi e 20 morti

È pesante oggi il bilancio delle vittime per Covid-19 in Veneto: nelle ultime 24 ore si registrano 20 decessi, con il totale a 16.417. Sono 2.220 i nuovi casi registrati, per un totale di2.661.758 contagi. In discesa, secondo il bollettino regionale, i casi ufficiali, che sono 33.159 (-1.776), e in calo anche i dati clinici, con 1.507 ricoveri in area medica (-46) e 67 (-7) in terapia intensiva.

Covid in Toscana, oggi 1.047 nuovi casi e 20 decessi

Boom di morti Covid anche in Toscana, dove se ne registrano 20, dieci uomini e dieci donne, età media di 89,5 anni, residenti sei nella provincia di Firenze, tre a Prato, due a Pistoia, tre a Pisa, uno a Arezzo, uno a Siena, tre a Grosseto e uno fuori Toscana e che portano il totale dei morti a 11.419.

Sono invece 1.047 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.575.802. In diminuzione i ricoveri: sono 435, otto in meno rispetto a ieri, di questi 22, uno in meno, si trovano in terapia intensiva.

Covid in Puglia, oggi 1.939 contagi e 9 morti

Oggi in Puglia si registrano 1.939 nuovi casi di positività al Covid su 11.063 test giornalieri per una incidenza del 17,52% (ieri 9,37%). Sono nove le persone decedute (ieri 1). Complessivamente sono 18.619 i positivi di cui 254 ricoverati in area non critica (ieri 253) e 14 in terapia intensiva (ieri 16).

Covid in Friuli Venezia Giulia, oggi 477 nuovi casi e 7 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.685 test e tamponi sono state riscontrate 447 positività al Covid 19. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 216.

Oggi si registrano i decessi di 7 persone: 1 a Trieste, 3 a Udine, 3 a Pordenone. Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia è 5.890.

