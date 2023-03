Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di lunedì 13 marzo regione per regione I dati Covid di oggi, lunedì 13 marzo 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Susanna Picone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il bollettino Covid con i dati di oggi, lunedì 13 marzo 2023, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale è diventato da tempo settimanale ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Di seguito, dunque, i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 107 positivi e nessun decesso

Sono 107 i nuovi positivi in Veneto registrati nelle ultime 24 ore a fronte di zero decessi e 17.108 persone in isolamento. Lo comunica il bollettino Covid diffuso dalla Regione Veneto. Sul versante dei ricoveri sono in calo in area non critica 319 (-8) e 4 in terapia intensiva (-1).

Covid Toscana, oggi 61 nuovi casi e nessun morto

Sono 61 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, dove sono stati eseguiti 145 tamponi molecolari e 698 tamponi antigenici rapidi: di questi il 7,2% è risultato positivo. Oggi in Toscana non si registrano nuovi decessi di persone positive al Covid-19. Il numero totale delle vittime attribuite all'epidemia resta così fermo a 11.606.

Covid Puglia, oggi 50 nuovi casi e una vittima

Sono 50 i nuovi casi di contagio Covid accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 3,9% dei 1.282 test processati. Gli attualmente positivi sono 1.576 di cui 77 ricoverati in area non critica (uno in meno rispetto a ieri) e due in terapia intensiva. La vittima del virus è una che fa salire a 9.670 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

Covid Calabria, 45 casi e un decesso

Sono 45 i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 1.068 tamponi eseguiti e con un tasso di positività del 4,21%. Si registra un decesso che porta il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 3.354. Nessuna variazione per i ricoveri rimasti a 69 nei reparti ordinari e a 3 in quelli di terapia intensiva. I guariti sono 628.013 (+45), gli attualmente positivi 992 (-1) e gli isolati a domicilio 920 (-1).

In aggiornamento