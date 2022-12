Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di lunedì 12 dicembre regione per regione Il bollettino Covid di oggi, lunedì 12 dicembre, con i dati in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

I dati di oggi, lunedì 12 dicembre, in continuo aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid in Italia. Il bollettino nazionale è diventato ormai settimanale come deciso dal ministero della Salute e viene pubblicato il venerdì, ma giorno per giorno sono diverse le regioni italiane che ancora riportano i dati registrati nelle 24 ore.

Ecco di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 1.002 positivi e 6 decessi

Sono 1.002 i nuovi positivi in Veneto registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 6 decessi e 57.385 persone in isolamento. Lo comunica il bollettino Covid diffuso dalla Regione Veneto. Sul versante dei ricoveri, sono 998 in area non critica, in aumento (+14), stabili le terapie intensive (43).

Covid Puglia, oggi 619 contagi e nessun decesso

Sono 619 i nuovi casi di contagio da coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore su 3.817 test processati. La provincia in cui è stato rilevato il maggior numero di nuovi positivi è Lecce con 216 malati covid in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 17.774 di cui 256 ricoverati in area non critica covid e 10 in terapia intensiva. Non ci sono vittime.

Covid Toscana, oggi 485 nuovi casi e 7 decessi

Sono 485 i nuovi casi di Covid-19 registrati nell'ultima giornata in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.546.400. Eseguiti 389 tamponi molecolari e 2.290 tamponi antigenici rapidi: di questi il 18,1% è risultato positivo. Si registrano sette nuovi decessi: due uomini e cinque donne, età media di 80,7 anni. Al momento in Toscana risultano 72.145 positivi, -0,6% rispetto a ieri.

Covid Friuli Venezia Giulia, oggi 181 nuovi casi e 5 decessi

Sono 181 i contagi registrati in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, su un totale di 1.575 tamponi, con un tasso di positività dell'11,49 per cento. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione nel suo bollettino quotidiano. Si registrano oggi cinque decessi, tre a Udine, uno a Trieste e uno a Pordenone. Sono 13 le persone ricoverate in terapia intensiva e 302 i pazienti positivi ospedalizzati in altri reparti.

Covid Calabria, oggi 295 contagi e una vittima

Sono 295 i nuovi contagi da Covid 19 in Calabria con il tasso di positività che sale dal 13,15 al 17,1%. Nelle ultime 24 ore si è verificato anche un decesso (3.147 il totale dal inizio pandemia). Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, si registrano 8 ricoverati in più in area medica (176) mentre restano stabili a 12 quelli in terapia intensiva. I casi attivi sono 8.401 (-7), gli isolati a domicilio 8.213 (-15) ed i nuovi guariti 301. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Covid Lazio, oggi 1,373 positivi e 8 decessi

"Oggi nel Lazio su 1.267 tamponi molecolari e 7.608 tamponi antigenici per un totale di 8.875 tamponi, si registrano 1.373 nuovi casi positivi (-998), sono 8 i decessi (+4), sono 808 i ricoverati (+22), 26 le terapie intensive ( = ) e +3.467 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,4%. I casi a roma città sono a quota 839". Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Covid Sardegna, oggi 535 nuovi casi e nessun decesso

In Sardegna si registrano oggi 535 ulteriori casi confermati di positività (di cui 437 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1394 tamponi.I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 4 ( stesso dato di ieri ), i pazienti ricoverati in area medica sono 93 ( + 2 ) mentre sono 6893 i casi di isolamento domiciliare ( + 37 ). Non si registrano decessi.

