Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di giovedì 27 aprile regione per regione

A cura di Ida Artiaco

Il bollettino Covid con i dati di oggi, giovedì 27 aprile 2023, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale da tempo è settimanale – l'ultimo è stato diffuso venerdì scorso – ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Di seguito, dunque, i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 363 nuovi contagi e nessun decesso

I nuovi positivi sono in Toscana sono 363 nelle ultime 24 ore (90 confermati con tampone molecolare e 273 da test rapido antigenico), individuati sottoponendo a test 554 casi sospetti di cui è risultato contagiato il 65,5%. Gli attualmente positivi sono 6.023, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati oggi sono 189 (7 in più rispetto a ieri), di cui 3 in terapia intensiva (2 in meno). Nessuna ulteriore vittima registrata.

Covid in Veneto, oggi 700 nuovi casi e 4 morti

Sono 700 i nuovi casi di Covid-19 contro i 117 del giorno prima, e 4 le vittime registrati ieri in Veneto. Dall'inizio della pandemia in regione si sono verificati 2.718.877 contagi e 16.804 vittime. Tornano a crescere i positivi attuali ufficiali, che sono 16.253, 346 in piu' rispetto alle 24 ore precedenti. Risalgono (+1) i ricoveri in area medica, che sono 897, mentre sono invariati a 29 quelli in terapia intensiva.

