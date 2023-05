Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di giovedì 11 maggio regione per regione I dati dei bollettini Covid di oggi giovedì 11 maggio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

Il bollettino Covid con i dati di oggi, giovedì 11 maggio 2023, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale da tempo è settimanale – l‘ultimo è stato diffuso venerdì scorso – ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Di seguito, dunque, i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, 1.145 nuovi casi Covid e 21 decessi nell'ultima settimana

Dalla scorsa settimana, il bollettino della Toscana è diventato settimanale, dunque la Regione ogni giovedì comunica i numeri relativi alla pandemia dei 7 giorni precedenti. Pertanto, nel periodo considerato si sono registrati 1.145 nuovi casi di Covid-19 e 21 nuovi decessi: 14 uomini e 7 donne con un'età media di 85,7 anni, residenti 8 nella provincia di Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 2 a Livorno, 2 a Arezzo, 2 a Siena, 2 a Grosseto, 1 fuori Toscana e che portano il totale a 11.730.

A oggi i ricoverati in ospedale sono 144, 39 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 21,3%,, di questi 6, stabili, si trovano in terapia intensiva.

Covid in Sicilia, dall'1 al 7 maggio 589 nuovi casi

Anche il bollettino della Sicilia è settimanale: nel periodo tra il primo e il 7 maggio i soggetti risultati positivi ai test, secondo i dati forniti dal bollettino settimanale redatto dal Dasoe, il dipartimento Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato regionale della Salute, sono stati 589, con un calo del 27,01% rispetto all'ultima settimana di aprile e con un'incidenza di 12 casi ogni 100 mila abitanti. Il tasso maggiore di nuovi positivi riportati si è registrato nelle province di Enna (18/100.000 abitanti), Ragusa (16/100.000) e Palermo (15/100.000).

Covid in Calabria, oggi 90 nuovi casi e nessun morto

In Calabria secondo i dati del bollettino di oggi sono stati registrati 90 nuovi casi nelle ultime 24 ore, con il tasso di positività al 6,70%. Nessun decesso. Si registra un lieve aumento dei ricoveri in reparto (+2, in totale sono 80), e quelli in terapia intensiva (+1, in totale sono 5).

Covid in Sardegna, oggi 41 contagi e zero decessi

Altri 41 contagi, nessun decesso e ricoveri invariati. Sono questi i dati contenuti nell’ultimo bollettino Covid dell’Unità di crisi regionale. I 41 nuovi casi sono stati rilevati tutti con antigenico, sono 572 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva restano 5 pazienti ricoverati, 99 quelli in area medica: entrambi i dati sono invariati rispetto al bollettino di ieri.

