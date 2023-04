Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di domenica 23 aprile regione per regione I dati dei bollettini Covid di oggi, domenica 23 aprile 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Ida Artiaco

Il bollettino Covid con i dati di oggi, domenica 23 aprile 2023, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale da tempo è settimanale – l'ultimo è stato diffuso venerdì scorso – ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Di seguito, dunque, i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 182 nuovi casi e nessun decesso

In Toscana sono stati tracciati 182 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 183, 2 in meno rispetto a ieri. Sono 5 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, 1 in meno di ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Covid in Veneto, oggi 277 nuovi casi e nessuna vittima

Sono 277 i nuovi casi di Covid-19 registrati ufficialmente ieri in Veneto e non c'è stato alcun decesso. Dall'inizio della pandemia in regione sono stati registrati 2.717.137 contagi e 16.793 vittime. Scendono gli attuali positivi, che oggi sono 19.184, 492 in meno rispetto a ieri. Stabile sostanzialmente la situazione clinica, con 760 ricoveri in area non critica (+2) e 26 (-1) in terapia intensiva.

In aggiornamento.