Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di domenica 19 marzo regione per regione I dati dei bollettini covid di domenica 19 marzo 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Antonio Palma

Il bollettino Covid con i dati di oggi domenica 19 marzo 2023, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale è diventato da tempo settimanale ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Di seguito, dunque, i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili

Covid Toscana, oggi 135 nuovi casi e un decesso

Sono 135 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 51 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 84 con test rapido. Lo comunica il bollettino regionale di oggi 19 marzo. Calano dunque gli attuali positivo in Toscana che al momento sono 7.319 positivi, -1,3% rispetto a ieri. Eseguiti 325 tamponi molecolari e 2.085 tamponi antigenici rapidi: di questi il 5,6% è risultato positivo. Sono invece 328 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 41,2% di questi è risultato positivo. Nell’ultima giornata si registrano anche altri 230 guariti e un decesso covid. Stabili i ricoveri covid con 140 pazienti nei normai reparti (3 in meno rispetto a ieri) e 6 in terapia intensiva (2 in meno).

Covid Puglia, oggi 78 nuovi casi e nessun decesso

Sono 78 i nuovi casi Covid su 3227 test registrati nelle ultime 24 ore in Puglia dove non si segnalano altri decessi. Nel bollettino di oggi, domenica 19 marzo, il tasso di positività si attesta dunque al 2,41%. Sono 1.656 le persone attualmente positive in Puglia di cui di cui 72 ricoverate nei reparti di area non critica e tre in terapia intensiva

Covid Calabria, oggi 56 nuovi contagi e nessun morto

Sono 56 le persone risultate positive al Coronavirus in Calabria nelle ultime 24 ore a fronte di 1.173 tamponi eseguiti nelle ultime ore mentre non si registrano ulteriori decessi covi. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Crescono leggermente gli attualmente positivi che sono ora 891 ma calano i ricoveri che sono 72 nei normali reparti e 3 in terapia intensiva .