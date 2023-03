Bollettino Covid, in Italia 23.988 contagi e 216 morti per Coronavirus nella settimana dal 3 al 9 marzo: i dati I contagi e decessi Covid in Italia nella settimana dal 3 al 9 marzo: nel bollettino pubblicato oggi si contano 23.988 nuovi casi e 216 morti negli ultimi 7 giorni.

A cura di Susanna Picone

Sono 23.988 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nella settimana da venerdì 3 marzo a giovedì 9 marzo 2023. È quanto emerge dal nuovo bollettino settimanale del Ministero della Salute pubblicato oggi, venerdì 10 marzo.

Continuano quindi a calare i contagi in Italia. Per quanto riguarda i contagi, si registra un calo del 10,1% rispetto alla settimana precedente (quando i contagi erano 26.684).

Sono invece 477.908 i tamponi effettuati con una variazione di -10,4% rispetto alla settimana scorsa (n: 533.212). Il tasso di positività del 5,0% è invariato negli ultimi 7 giorni.

Decessi Covid e ricoveri

In calo anche il numero di decessi Covid. Sono stati 216 i decessi in 7 giorni, con una riduzione del 5,3% rispetto alla settimana precedente (quando erano 228). Per quanto riguarda i ricoveri, si registrano – 33 terapie intensive e -335 ricoveri.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, venerdì 10 marzo, sono state somministrate fino ad ora 144.302.242 dosi. Sono 48.721.855 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, una cifra pari a circa il 90,2% della popolazione over 12.

Sono 5.977.406 le persone che ad oggi hanno ricevuto la seconda dose booster, il 31,26% della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.410.812.