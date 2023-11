Bollettino Covid, 26.855 nuovi casi in una settimana: ricoveri stabili, i più colpiti sono gli over 90 Secondo il bollettino Covid di Ministero della Salute e Iss nella settimana dal 2 all’8 novembre sono stati registrati in Italia 26.855 nuovi casi di Coronavirus, in calo rispetto ai sette giorni precedenti. Stabili ricoveri e decessi, che tuttavia aumentano negli over 90.

Migliora la situazione Covid-19 in Italia. Secondo quanto emerso dal bollettino settimanale realizzato dal Ministero della Salute, sono 26.855 i contagi registrati dal 2 all'8 novembre, in calo del 2,1% rispetto ai sette giorni precedenti, quando ne erano segnalati 27.372. Stabili le ospedalizzazioni e il tasso di mortalità, che tuttavia aumentano negli over 90, come riportato nel monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità.

Incidenza Covid stabile: le regioni più e meno colpite

L'incidenza settimanale si attesta a 46 casi per 100mila abitanti rispetto ai 47 della scorsa settimana. I nuovi casi sono stati 26.855, in calo del 2,1%. L’indice di trasmissibilità (Rt), invece, basato sui casi con ricovero ospedaliero al 31/10/2023 è pari a 0,83 (0,78 – 0,87), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (Rt=0,92 (0,87 – 0,96) al 24/10/2023).

L’incidenza settimanale (02/11/2023-08/11/2023) dei casi diagnosticati e segnalati presenta piccole variazioni (sia in aumento sia in diminuzione) nelle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente. L’incidenza più elevata è stata riportata nella Regione Veneto (95 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa in Sicilia (1 caso per 100.000 abitanti).

La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale è la fascia 90+ anni. L’incidenza è stabile in tutte le fasce d’età. L’età mediana alla diagnosi è di 58 anni, sostanzialmente uguale rispetto alle settimane precedenti.

I dati sui ricoveri Covid

All’8 novembre l’occupazione dei posti letto in area medica resta limitata, pari al 5,9% (3.656 ricoverati) stanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (5,8% all’1/10/2023). Invariata anche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 1,2% (102 ricoverati) rispetto alla settimana precedente (1,2% all’1/10/2023).

I tassi di ospedalizzazione e mortalità aumentano con l’età, presentando i valori più elevati nella fascia d’età 90+ anni; anche il tasso di ricovero in terapia intensiva aumenta con l’età.