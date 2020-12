Nelle ultime 24 ore sono stati registrai 16.999 nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri erano stati 12.756) per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 1.787.147 contagiati. È quanto emerge dal bollettino di oggi, giovedì 10 dicembre, diffuso dal Ministero della Salute, sulla situazione epidemica nel nostro Paese. Nell'ultima giornata torna a salire il numero dei decessi covid, 887 solo da ieri, mentre nel giorno precedente ne erano stati 499, per un totale di 62.626 vittime dall'inizio dell'epidemia. I guariti in totale sono invece 1.027.994(+30099 ). I casi attualmente positivi sono 696.527 . Di questi, 29.088 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 3.291 quelli in terapia intensiva. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 171.586. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è il Veneto, dove i contagi sono oltre quattromila nelle ultime 24 ore, seguita da Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna.

In totale sono 1.787.147 i casi di Coronavirus in Italia. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi delle ultime 24 ore, Regione per Regione:

Lombardia: +2.093

Piemonte: +974

Campania: +1.198

Veneto: +4.197

Emilia Romagna: +1.453

Lazio: +1.488

Toscana: +517

Sicilia: + 1.059

Liguria: +320

Puglia: +1.332

Marche: +323

Abruzzo: +227

Friuli Venezia Giulia: +672

Umbria: +182

P.A. Bolzano: +244

Sardegna: +248

P.A. Trento: +217

Calabria: +169

Valle d'Aosta: +18

Basilicata: +48

Molise: +22