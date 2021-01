Sono 14.242 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano invece stati 12.532). In totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria i contagi in Italia sono 2.303.263. È quanto emerge dai dati del bollettino di oggi, martedì 12 gennaio, diramato dal ministero della Salute e riguardante la situazione epidemiologica nel nostro Paese. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 616: il bilancio totale dei morti sale a 79.819 dall’inizio dell’epidemia. I guariti sono 19.565, per un totale di 1.653.404. I casi attualmente positivi sono 570.040 (-5.939), di cui 23.712 ricoverati in ospedale, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 2.636. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 141.641. La Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è il Veneto. I vaccinati sono 731.539.

In totale sono 2.303.263 i contagi di Coronavirus in Italia dall’inizio dell’emergenza. Di seguito la tabella con tutte le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi nelle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: +1.146

Veneto: +2.134

Piemonte: +901

Campania: +662

Emilia Romagna: +1.563

Lazio: +1.381

Toscana: +303

Sicilia: +1.913

Puglia: +1.261

Liguria: +276

Friuli Venezia Giulia: +647

Marche: +499

Abruzzo: +152

Sardegna: +411

P.A. Bolzano: +99

Umbria: +205

Calabria: +249

P.A. Trento: +234

Basilicata: +168

Valle d'Aosta: +14

Molise: +24