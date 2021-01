Sono 1.146 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia su 15.964 tamponi effettuati. È quanto emerge dal consueto bollettino di martedì 12 gennaio con gli aggiornamenti sulla diffusione del Covid-19, diffuso dalla Regione. Diminuiscono i contagi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 1.488 casi a fronte di 13.356 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 5.077.338 tamponi. Diminuisce rispetto a ieri anche il dato giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 54 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 62), per un totale dall'inizio della pandemia di 25.903 decessi ufficiali nella sola Lombardia.

I ricoverati negli ospedali della Lombardia

Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Lombardia, fondamentale per monitorare l'andamento dell'epidemia, l'ultimo bollettino descrive una situazione in peggioramento. Nelle ultime ore il bilancio dei ricoveri in ospedale è aumentato di 119 unità, portando il totale a 3.641 (ieri erano 3.522). Aumentano lievemente anche i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: sono in totale 4 in più (ieri il saldo era stato di 3 pazienti in più) per un totale di 466 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 423.074: sono 1.184 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

Covid Lombardia, la situazione nelle diverse province

Per quanto riguarda le province lombarde, sono 370 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano. Sono 48 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 144 in quella di Varese, 135 in provincia di Brescia, 54 in quella di Como e 95 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 26 nuovi contagi, mentre sono 37 quelli a Lecco, mentre sono 39 i nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono invece 7, 52 in provincia di Sondrio. Infine, sono 154 i casi in provincia di Mantova.

La Lombardia in testa per numero di vaccini somministrati

Se da una parte i dati odierni certificano come il virus continui a circolare in Lombardia, dall'altra in regione sembra finalmente essere decollata la campagna vaccinale, unica arma per contrastare il Coronavirus. Dopo i ritardi iniziali e nonostante la percentuale rispetto alle dosi consegnate non sia ancora soddisfacente, in termini assoluti la Regione è infatti quella in cui sono stati somministrati più vaccini: 83.766, secondo gli ultimi dati aggiornati a ieri notte.