Sono 662 i nuovi casi di Coronavirus in Campania, a fronte di 8.747 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Questi i dati diffusi dall'Unità di Crisi della Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano. Ieri erano stati 1.021 i nuovi casi, con 9.690 tamponi analizzati. I decessi registrati nell'ultima giornata sono 44, portando il totale a 3.209 casi totali da inizio pandemia. Aumentano anche i guariti: 2.746 quelli dell'ultima giornata, che portano il totale a 125.656 guarigioni complessive. Ci sono 109 pazienti affetti dalla Covid-19 in terapia intensiva negli ospedali della Campania, ai quali si aggiungono altri 1.414 pazienti ricoverati nei reparti di degenza ordinaria. In totale, sono 201.454 i casi di positività in Campania dall'inizio della pandemia, con 2.166.203 tamponi analizzati.

Sono arrivate invece questa mattina le nuovi dosi del vaccino contro la Covid in Campania: sono 34mila le dosi arrivate in regione, e già nei prossimi giorni si riprenderà con le vaccinazioni nei vari hub regionali. In Campania l'obiettivo resta quello di immunizzare la maggior parte del personale sanitario entro fine mese, ma per farlo bisognerà superare tre fasi: la prima dose del vaccino, poi la seconda dopo 21 giorni, e quindi attendere ulteriori 7-10 giorni affinché ci si possa considerare "immuni" al SARS-CoV-2. Ieri la Regione Campania aveva deciso, al termine di una riunione tra l'Unità di Crisi, i direttori generali delle ASL e il Presidente dell’Ordine dei medici e professioni sanitarie di Napoli e Provincia, Silvestro Scotti, che anche i medici in pensione saranno sottoposti a vaccino.