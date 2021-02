Sono 13.452 i casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, stando ai dati del bollettino quotidiano rilasciato dal ministero della Salute di oggi, domenica 21 febbraio, su un totale di 250.986 test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. Ieri i casi erano stati 14.931. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 i contagi nel nostro Paese sono 2.809.246. Nell’ultima giornata sono stati registrati 232 morti per Covid (ieri erano 251), per un totale di 95.718 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti diventano 2.324.633 (+8.946). I casi attualmente positivi sono 388.895 (+4.272). La Regione che fa registrare il più alto numero di infezioni su base giornaliera è la Lombardia, seguita dall'Emilia-Romagna. Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora sono state 3.456.292, mentre a ricevere entrambe le dosi ed essere quindi completamente vaccinati sono state 1.328.162 persone.

I nuovi casi regione per regione

Sono in totale 2.809.246 i casi di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi regione per regione nelle ultime 24 ore:

Lombardia: +2.514

Veneto: +718

Piemonte: +802

Campania: +1.658

Emilia Romagna: +1.852

Lazio: +1.048

Toscana: +968

Sicilia: +411

Puglia: +758

Liguria: +266

Friuli Venezia Giulia: +284

Marche: +488

Abruzzo: +503

Sardegna: +33

P.A. Bolzano: +313

Umbria: +270

Calabria: +170

P.A. Trento: +259

Basilicata: +65

Molise: +67

Valle d'Aosta: +5

Tamponi e tasso di positività

I tamponi totali effettuati in Italia, sommando i molecolari e gli antigenici, sono stati 250.986, contro i 306.078 di ieri. Il tasso di positività è al 5,4%, mentre ieri il dato registrato era del 4,8%.

Ricoveri e terapie intensive

Sono in aumento i dati relativi ai posti letto occupati nei reparti Covid ordinari: sono 79 in più (ieri erano -106), per un totale di 17.804 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono invece 31 in più nelle ultime 24 ore (ieri il dato faceva segnare +4), portando il totale dei malati in Ti a 2.094. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono in totale 125.