Sono 10.680 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 18.025), secondo i dati del bollettino di oggi, lunedì 5 aprile, relativo all'emergenza Covid, appena diffusi dal Ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia in Italia i contagi salgono a 3.678.944. Nelle ultime 24 ore sono stati 296 i decessi per Covid (ieri +326), per un totale di 111.326 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono stati effettuati in tutto 102.795 tamponi tra molecolari e antigenici (ieri i test erano stati 250.933), mentre il tasso di positività sale a 10,4% (ieri era al 7,1%).

Le vaccinazioni

Le dosi di vaccino somministrate fino ad ora sono oltre 11.081.612 (dati aggiornati al 5 aprile). I cittadini che hanno ricevuto prima e seconda dose sono 3.443.161 milioni.

I nuovi casi Regione per Regione

Lombardia: +1358

Veneto: +649

Piemonte: +804

Campania: +929

Emilia Romagna: +1493

Lazio: +1419

Toscana: +981

Sicilia: +909

Puglia: +677

Liguria: +402

Friuli Venezia Giulia: +150

Marche: +182

Abruzzo: +19

Sardegna: +261

P.A. Bolzano: +48

Umbria: +53

Calabria: +197

P.A. Trento: +40

Basilicata: +16

Molise: +18

Valle d'Aosta: +75

I dati sulle terapie intensive

Le terapie intensive sono 3737, con 192 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Sono invece 2.997.522 i guariti in totale (+9.323), 570.096 gli attualmente positivi (+1.061). La Regione in cui si registra il più alto numero di nuovi contagi su base giornaliera è l'Emilia Romagna.