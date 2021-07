I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 1.010, in aumento rispetto ai 907 contagi di ieri. Le vittime Covid nell’ultima giornata sono state 14 (ieri 24), per un totale di 127.718 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria. È quanto emerge dal bollettino di oggi, mercoledì 7 luglio, appena diffuso dal ministero della Salute. Salgono così a 4.265.714 i contagi dall'inizio della pandemia nel nostro Paese. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 177.977 test, tra tamponi molecolari e antigenici: il tasso di positività si assesta così allo XXX%. I casi attuali sono 41.840 (-739) mentre i guariti sono 1.735. La Regione con più casi giornalieri è la XXX.

I nuovi casi Regione per Regione

Sale a 4.265.714 il totale dei contagi dall'inizio della pandemia di Coronavirus. Qui di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e i numeri degli incrementi Regione per Regione:

Lombardia: +

Veneto: +80

Campania: +208

Emilia-Romagna: +62

Piemonte: +31

Lazio: +104

Puglia: +49

Toscana: +41

Sicilia: +

Friuli-Venezia Giulia: +

Marche: +52

Liguria: +

Abruzzo: +35

P.A. Bolzano: +6

Calabria: +38

Sardegna: +25

Umbria: +7

P.A. Trento: +4

Basilicata: +13

Molise: +4

Valle d'Aosta: +1

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati oggi in Italia in totale, tra test molecolari e antigenici, sono stati 177.977. Il tasso di positività si attesta allo XXX%.

Ricoveri e terapie intensive

Ancora in calo i pazienti covid ricoverati in ospedale con le terapie intensive che registrano 7 pazienti in meno con appena XX ingressi del giorno per un totale di XX pazienti. I ricoveri ordinari sono invece in totale XXX.

A che punto sono le vaccinazioni in Italia

Sulla base dell’ultimo aggiornamento del report sulla campagna vaccinale anti-Covid in Italia sono 54.927.832 le dosi di vaccino somministrate in totale nel nostro Paese. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o hanno comunque completato il ciclo vaccinale sono invece 21.593.307, corrispondenti al 39,98% della popolazione con più di 12 anni.