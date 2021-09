Bollettino Coronavirus Italia 5 settembre, 5.315 contagiati e 49 morti nelle ultime 24 ore In Italia sono stati registrati nelle ultime 24 ore 5.315 casi di Covid-19, in calo rispetto a ieri. È quanto emerge dal bollettino di oggi, domenica 5 settembre, del Ministero della Salute. I morti da ieri sono stati 49.

In Italia sono stati registrati nelle ultime 24 ore 5.315 casi di Covid-19, in calo rispetto a ieri, quando ne sono stati segnalati 6.157. È quanto emerge dal bollettino di oggi, domenica 5 settembre, diffuso dal ministero della Salute.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria i casi positivi accertati nel nostro Paese sono Le vittime causate dall'infezione dell'ultima giornata sono state invece 49 (ieri ha 56), per un totale di decessi dall’inizio dell'emergenza Covid-19 in Italia. Nell'ultima giornata sono stati eseguiti 259.756 test, tra tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività è dello 2,0% (+0,2% rispetto a ieri). I pazienti che risultano attualmente positivi sono ora . Il totale dei guariti tocca quota 5.602. La Regione con il maggior numero di contagi giornalieri resta la Sicilia, che da una settimana è entrata in zona gialla.

Lombardia: +404

Veneto: +573

Campania: +394

Emilia-Romagna: +497

Lazio: +417

Piemonte: + 173

Sicilia: +1024

Toscana: +557

Puglia: +156

Friuli-Venezia Giulia: +95

Marche: + 139

Liguria: +109

Abruzzo: +101

Calabria: + 264

P.A. Bolzano: +74

Sardegna: +144

Umbria: +101

P.A. Trento: +25

Basilicata: +34

Molise: +31

Valle d'Aosta: +3

I ricoveri in terapia intensiva

Sono 572 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati dell'ultimo bollettino, sono 37. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.216, 12 persone in più rispetto a ieri.

Le vaccinazioni in Italia

Secondo l'ultimo aggiornamento del report del ministero della salute sulla campagna vaccinale anti Covid, nel nostro Paese sono 79.018.787 i vaccini somministrati fino ad ora, l'89,6 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 88.142.095 (62.663.521 di Pfizer/BioNTech, 12.033.658 di Vaxzevria di AstraZeneca, 11.486.133 di Moderna e 1.958.783 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 38.613.441 (il 71,49 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino.