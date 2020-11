I casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 37.242 (ieri erano stati 36.176 ) in leggero aumento, dunque, rispetto al giorno precedente, per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 1.345.767 contagiati. A renderlo noto è il bollettino di oggi, venerdì 20 novembre, del Ministero della Salute. I guariti dall'inizio della pandemia sono 520.022 (+21.035, ieri + 17.020), i morti Covid invece sono 48.569 (si registra un incremento di 699 decessi nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 653). I casi attualmente positivi sono 777.176 (+15.505). Di questi, 33.957 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 3.748 quelli in terapia intensiva. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 238.077. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è la Lombardia con 9.221 casi seguita da Campania con oltre 4.000 casi e Piemonte.

In totale sono 1.345.767 i casi di Coronavirus in Italia. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi delle ultime 24 ore, Regione per Regione:

Lombardia: +9.221

Piemonte: +3.861

Campania: +4.226

Veneto: +3.468

Emilia Romagna: +2.533

Lazio: +2.667

Toscana: +2.207

Sicilia: +1.634

Liguria: +761

Puglia: +1.456

Marche: +512

Abruzzo: +705

Friuli Venezia Giulia: +1.018

Umbria: +394

P.A. Bolzano: +736

Sardegna: +581

P.A. Trento: +234

Calabria: +515

Valle d'Aosta: +155

Basilicata: +218

Molise: +139