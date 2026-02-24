Boccone di trasverso mentre mangia al ristorante, Walter muore soffocato nonostante i soccorsi

La tragedia in un locale di Montecatini dove era presente anche un medico che è intervenuto provando a eseguire la manovra di Heimlich ma purtroppo nemmeno questo è servito a salvare l’uomo.

Una serata fuori coi familiari per cenare al ristorante in un attimo si è trasformata in tragedia per un uomo di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, morto soffocato da un boccone di cibo andato di traverso. Il dramma si è consumato nel weekend, nella serata di domenica 22 febbraio, in un locale alla periferia della citta dina toscana dove l’uomo, il 69 enne Walter Spadoni, era arrivato con la moglie

La serata sembrava trascorrere tranquillamente quando l’uomo ha iniziato ad accusare gravissimi problemi respiratori a causa del cibo che accidentalmente gli è andato di traverso ostruendogli le vie aeree. In poco tempo i presenti hanno subito capito cosa stesse accadendo e sono intervenuti ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Come ricostruisce La Nazione, nel ristorante era presente per caso anche un medico che è intervenuto provando a eseguire la manovra di Heimlich, che in simili casi è spesso decisiva, ma purtroppo nemmeno questo è servito a salvarlo e quando gli operatori dei servizi emergenza medica del 118 sono arrivati sul posto hanno solo potuto accertare il decesso dell’uomo.

Il dramma si è consumato davanti agli occhi degli altri clienti del locale e del personale che hanno dovuto assistere impotenti alla tragedia. La notizia dell’incidente è arrivata in poco tempo anche a figli e i nipoti dell’uomo, ex portiere d'albergo a Montecatini, che erano a cena in un locale vicino e si sono precipitati sul posto dove però non hanno potuto fare nulla.

La tragedia si è consumata nelle stesse ore in cui un bambino di 5 anni è rimasto soffocato in un analogo incidente in casa a Sestu, nella città metropolitana di Cagliari, quando un pezzo di wurstel gli è andato di traverso soffocandolo davanti a i genitori a cena. I funerali dell’uomo saranno celebrato oggi nella chiesa parrocchiale di Ponte Buggianese dove abitava.