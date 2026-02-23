Bimbo di 5 anni muore soffocato da un pezzo di wurstel in casa: tragedia davanti ai genitori a Cagliari

I genitori hanno provato ad aiutarlo nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza e i medici poi hanno tentato di rianimare il bambino per oltre 40 minuti ma ogni sforzo purtroppo si è rivelato vano.

Un bambino di 5 anni è morto soffocato da un boccone di cibo mentre mangiava coi genitori in casa sua a Sestu, nella città metropolitana di Cagliari. Il dramma si è consumato nella serata di ieri, domenica 22 febbraio, durante la normale cena in famiglia. L’allarme intorno alle 20.30 quando il piccolo ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie evidenti dopo che il boccone, un pezzo di wurstel secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, gli ha ostruito le vie aeree.

Momenti drammatici durante i quali i genitori hanno provato ad aiutarlo guidati al telefono dagli operatori del servizio di emergenza nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Hanno provato a tirare fuori il boccone e disostruire la gola ma purtroppo senza esito. Immediata infatti è stata anche la chiamata di soccorso ai servizi di emergenza medica che hanno inviato subito sul posto un’ambulanza del 118.

I sanitari, intervenuti nell’abitazione, in poco tempo sono riusciti a liberare le vie respiratorie del bambino che però nel frattempo aveva già perso i sensi ed era in arresto cardiaco. I medici poi hanno tentato di rianimarlo per oltre 40 minuti ma ogni sforzo purtroppo si è rivelato vano e alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso sul posto.

Una tragedia che si è consumata davanti agli occhi dei genitori che si sono visti impotenti davanti al dramma. Sull’incidente stanno indagando i carabinieri della Stazione di Sestu, dipendente dalla Compagnia di Quartu. I militari hanno raccolto le testimonianze dei parenti del piccolo e quelle dei sanitari intervenuti per ricostruire la dinamica della tragedia.