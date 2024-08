Boato fa tremare i vetri delle case, paura a Foggia e provincia: c’è stato un boom sonico, la spiegazione

video suggerito

Il rumore è stato causato da un boato sonico. Il fenomeno è generato dalle onde d'urto create da un oggetto che si muove in un fluido con una velocità superiore a quella del suono.

A cura di Elisabetta Rosso

Sono le 13.55 quando un forte boato spacca il cielo Manfredonia, provincia di Foggia. A segnalarlo sono stati i residenti che nel primo pomeriggio di oggi, 20 agosto, sono stati spaventati da "un rumore simile a un esplosione". Sembra che il suono sia stato sentito in quasi tutti i comuni della provincia. "È stato fortissimo, ci siamo spaventati davvero tanto, tremava tutto", scrive un utente sui social. A causarlo è stato un aereo che ha superato la barriera del suono all'altezza di Foggia generando un boom sonico.

La base Aeronautica di Amendola ha confermato che un caccia F-2000 Eurofighter del 36° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Gioia del Colle (Ba), stava sorvolando l'area per una missione di volo pianificata. Era infatti previsto per oggi un addestramento per il mantenimento della prontezza operativa dei Reparti impegnati nella difesa dello spazio aereo nazionale.

Il rumore è stato descritto dai residenti come un suono simile a quello d un'esplosione, c'è chi lo ha paragonato allo "scoppio di un potente ordigno bellico". Il boato è stato sentito nitido anche a distanza, nelle località circostanti. La redazione di Foggia Today ha raccolto segnalazioni da Apricena, Orta Nova, Foggia, Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Cerignola, Ordona, Stornara, Castelluccio dei Sauri e Lucera, Ascoli Satriano e Zapponeta.

"#boato in provincia di #Foggia sentito in tutte le città alle 14 di oggi", scrive un utente su X. "Fortissimo Boato zona nord di Foggia, sentito anche da fuori città", aggiunge un altro su Facebook. Secondo alcuni utenti il boato avrebbe fatto vibrare le finestre di casa. I residenti hanno subito allertato le autorità locali e sono scattati controlli per identificare la fonte del rumore e valutare i danni. Era già successo. Un episodio simile si è verificato sempre nell'area di Foggia otto anni fa, anche il 5 luglio 2016 gli abitanti avevano sentito un forte boato.

Come confermato dall'Aeronautica, il rumore è stato causato da un boom sonico o boato sonico. Il fenomeno è generato dalle onde d'urto create da un oggetto che si muove in un fluido con una velocità superiore a quella del suono. Un aereo, per esempio, potrebbe causare questo tipo di suono, si possono sentire da terra quando un caccia supera i 1235 km/h (circa la velocità del suono).