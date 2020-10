Bloccati per ben sette ore in balia del maltempo in Francia, poco dopo il confine con l'Italia, senza che nessun servizio di emergenza si facesse carico di loro fino a quando i pompieri italiani hanno deciso di sconfinare per portarli in salvo. È quanto è accaduto nelle scorse ore sul versante francese delle Alpi marittime, colpito dalla violenta ondata di maltempo che ha provocato morte e ingenti danni anche in Piemonte e Liguria. Come ricostruisce l'Agi, tutto è iniziato nella mattinata di sabato quando una serie di frane e smottamenti oltre il tunnel Tenda, in territorio francese, hanno interrotto la strada in più punti bloccando nel mezzo diverse vetture e decine di persone. A questo punto le autorità italiane si sono messe a disposizione per intervenire con elicotteri di Finanza e Vigili del Fuoco già in volo ma dalla Francia hanno replicato che ci avrebbero pensato loro.

Per ore però dalla Francia nessuno si è fatto vivo, nonostante continue sollecitazione da parte italiana, fino quando, con l'avvicinarsi del buio, i vigili del fuoco piemontesi hanno deciso di intervenire sconfinando per portare in salvo i malcapitati. Solo intorno alle 16 infatti i Vigili del Fuoco, a piedi, hanno varcato il confine, in accordo con le autorità di pubblica sicurezza, e hanno recuperato 6 italiani, un polacco e un francese, portati poi a Limone Piemonte. A quel punto restavano bloccate altre decine di persone a Vievola, comune francese a 10 chilometri dal confine e tagliato fuori da una frana. Erano raggiungibili solo in elicottero ma neanche in questo caso i soccorsi francesi sono riusciti a intervenire.

Inutili anche le continue richieste di poter agire da parte dei soccorsi italiani a cui i francesi avrebbero opposto solo dinieghi. Solo alle 18 il centro operativo italiano ha chiesto all'elicottero dei Vigili del Fuoco di intervenire comunque sul posto e alle 19 tutti erano in salvo a Limone tranne sei persone che hanno chiesto di restare in territorio francese in attesa dell'elicottero mandato da Nizza che è arrivato però dopo il tramonto. "Non appena ci siamo resi conto che il tempo stringeva e stava nuovamente per far buio, si è deciso di procedere comunicando alla centrale di Nizza, che dopo sette ore non ha più obiettato" ha spiegato all'AGI il questore di Cuneo, Emanuele Ricifari.