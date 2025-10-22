Attualità
video suggerito
video suggerito

“Blatte, topi e pioggia a scuola, non possiamo andare avanti così”: la denuncia di una madre in Sardegna

Nelle scuola di Quartu Sant’Elena (Cagliari) il servizio mensa è iniziato nonostante le segnalazioni di blatte e topi nei diversi plessi. Tre denunce prima dell’anno non hanno portato a deblattizzazione o derattizzazione e ora i genitori a Fanpage.it chiedono che questi interventi vengano programmati a ogni inizio anno: “Non vogliamo denunciare nessuno, ma non ce la facciamo più”
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Maria Neve Iervolino
7 CONDIVISIONI
La blatta trovata nella scuola primaria di Quartu (Foto concessa a Fanpage.it)
La blatta trovata nella scuola primaria di Quartu (Foto concessa a Fanpage.it)

"Il servizio mensa è iniziato lo stesso nonostante ci fossero ancora il dubbio di blatte e topi a scuola. Prima dell'inizio dell'anno sono state fatte tre segnalazioni ma non non c'è stata deblattizzazione o derattizzazione prima della mai inviata all'Asl del rappresentante d'istituto". È la denuncia che arriva a Fanpage.it da Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari.

A raccontare l'accaduto è Giovanna (nome di fantasia), mamma e insegnante che conosce bene la situazione dell'unica scuola media che usufruisce del servizio mensa nel Comune sardo. "Non vogliamo fare causa a nessuno, vogliamo solo che si programmi subito un calendario di programmi da rispettare ogni anno. Finché non ci comportiamo da maleducati nessuno ci risponde, tutti gli enti si scaricano la responsabilità a vicenda".

"Perché non c'è stata la deblattizzazione prima dell'inizio dell'anno?"

Giovanna è una mamma preoccupata per la salute dei suoi figli e come lei molti altri genitori di Quartu Sant'Elena, Comune della città metropolitana di Cagliari. Secondo la denuncia che ha inviato a Fanpage.it la paura è legata soprattutto alle segnalazioni di blatte e topi nell'area mensa di una scuola primaria, dove vanno i bambini dai sei ai dieci anni. Nonostante i solleciti i bimbi hanno continuato per settimane a recarsi a scuola, e solo dopo la pec del rappresentante d'istituto all'Asl è stato programmato un intervento eseguito venerdì scorso.

Leggi anche
Uccide blatta con accendino e insetticida ma incendia tutto il palazzo, un morto in Corea: "Fatto sempre così"

"Nel capoluogo la mensa scolastica è partita nell'ultima settimana di settembre, a Quartu iniziano dal 6 ottobre, ma come ogni anno, poco dopo l'avvio delle lezioni alcune scuole chiudono qualche giorno per le deblattizzazioni e derattizzazioni – spiega Giovanna – Questo accade nonostante le dirigenza delle scuole e anche il Comune avessero ricevuto le prime segnalazioni di blatte e topi dall'inizio di settembre".

La rabbia è tale che Giovanna sta pensando di procedere per vie legali: "Non vogliamo fare causa a nessuno, ma chiediamo che si programmi un calendario per deblattizzazione e derattizzazione da rispettare ogni anno. Non si può ogni volta chiudere la scuola ad anno già iniziato come avviene da tempo".

Ai primi di ottobre i genitori hanno scoperto dell'esistenza delle segnalazioni: "Ora scopriamo che la mensa è iniziata lo stesso nonostante ci fosse già il dubbio blatte topi in giro. E ci chiediamo: perché non sono stati eseguiti gli interventi prima dell'inizio dell'anno?".

Blatte, topi e pioggia nei piatti: i problemi sono strutturali

Video thumbnail

Non sono questi gli unici problemi delle scuole di Quartu. Secondo Giovanna le difficoltà sono ormai strutturali e riguardano ogni aspetto del servizio mensa: "Molte delle nostre mense scolastiche sono accatastate come magazzini o una palestre, e quindi nessuno può e vuole installare lavastoviglie e lavandini. Questo complica la questione della pulizia nei complessi, e a pagarne le conseguenze sono gli studenti e i loro genitori".

L’edificio dove si svolge il servizio mensa della scuola primaria di Quartu
L’edificio dove si svolge il servizio mensa della scuola primaria di Quartu

Il problema denunciato da Giovanna dipenderebbe quindi da un aspetto burocratico: la difficoltà di installare strumenti indispensabili per l'igiene quotidiana come lavastoviglie e lavandini negli edifici adibiti a mensa: "Nessuno può e vuole fare ordine di servizio per installarli perché sono accatastati come magazzini e palestre. Basterebbe che le scuole chiedessero al Comune, che è il proprietario delle strutture, il cambio di uso e destinazione, ma sino ad ora non è mai successo".

L'esasperazione dei genitori è al limite: "Il personale scolastico mi ha segnalato blatte, topi e pioggia in classe. Non possiamo andare avanti così, sono problemi che si presentano puntualmente ogni anno".

Se anche tu vuoi segnalare a Fanpage.it problemi a scuola scrivici qui

Attualità
7 CONDIVISIONI
Immagine
Piantedosi: “Solidarietà a Ranucci, chi adombra responsabilità del governo offende la verità”
Manifestazione di solidarietà per Ranucci, Conte: "Fdi ritiri querele a Report, serve politica responsabile"
Attentato Ranucci, analisi su decine di telecamere: caccia a un uomo incappucciato visto dai vicini di casa
Finora undici le inchieste aperte per minacce e pressioni al giornalista
Gli affari dei clan e la criminalità organizzata, le piste seguite dagli inquirenti
Cosa ci dice la bomba a Sigfrido Ranucci e perché deve preoccuparci tutti
Francesco Cancellato
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views