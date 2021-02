Ennesima allerta alimentare riguardante un prodotto contenente sesamo quella pubblicata sul sito ufficiale del Ministero della Salute; sono stati ritirati dal commercio diversi lotti delle Bio Sfogliatine al Sesamo di Fiorentini a causa di un rischio chimico. Sul sito ufficiale del dicastero la data di pubblicazione del richiamo è quella del 20 febbraio 2021, tuttavia sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è molto antecedente: si parla del 18 dicembre 2020. Come già accaduto nelle precedenti occasioni, l'allerta è legata al “superamento dei limiti comunitari di ossido di etilene".

Le sfogliatine al sesamo richiamate sono state prodotte da Birko Srl nello stabilimento di via Marco Biagi 6 a Trofarello, nella città metropolitana di Torino. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 200 grammi con i numeri di lotto 60/143049, 60/152840, 60/164351, 60/192674, 20/89466, 20/112110, 20/116083, 20/133713, 20/141334, 20/192565, 20/229328, 20/270211 e 20/274021, e i termini minimi di conservazione 09/04/2021, 03/06/2021, 01/07/2021, 17/07/2021, 10/08/2021, 11/08/2021, 16/09/2021, 02/10/2021 e 27/10/2021.

Nell’avviso non ci sono avvertenze particolari, ma in questo caso il consiglio è sempre quello di non consumare i numeri dei lotti in questione se li si hanno in casa o se sono stati acquistati.

Numerosi prodotti richiamati per la presenza di ossido di etilene oltre i limiti – Sono numerosi i prodotti ritirati dal mercato nell'ultimo periodo a causa della presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge. L’ossido di etilene è un gas disinfettante che viene adoperato per evitare la formazione di muffe. L’utilizzo è proibito in Europa, ma non in India, Paese di provenienza di alcuni lotti di semi di sesamo utilizzati poi anche qui in Italia per la produzione di diversi prodotti. A lungo termine e ad alti dosaggi, l’ossido di etilene può risultare cancerogeno.