Bimbo trovato dai carabinieri mentre vagava in strada, il padre non si era accorto di nulla L’uomo aveva lasciato il figlio a giocare davanti al proprio negozio a Trapani e pensava si trovasse ancora lì mentre lui lavorava all’interno. Grande la sorpresa quando lo ha visto arrivare con i carabinieri che lo avevano trovato in strada.

A cura di Antonio Palma

Disavventura a lieto fine per un bambino siciliano di 8 anni che, dopo esseri allontanato dai genitori, si è perso tra le strade cittadine vagando senza meta prima di essere rintracciato dai carabinieri e riconsegnato ai parenti. L’episodio si è consumato nel pomeriggio di ieri tra le strade di Trapani dove il piccolo è stato notato da alcuni passanti e segnalato ai carabinieri. I militari dell’arma della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani quindi sono subito intervenuti sul posto, individuando in effetti il bimbo mentre vagava da solo e visibilmente disorientato in una via del centro storico della città.

Dopo averlo avvicinato e tranquillizzato, hanno capito che si era perso ma che non aveva fatto molta strada a piedi pur non riuscendo a tornare indietro né a dare indicazioni specifiche. Quindi hanno iniziato a cercare in zona chiedendo ai commercianti del posto e riuscendo infine poco dopo a individuare il luogo di partenza del piccolo, un negozio di proprietà dei genitori di origini straniere.

Quando ha visto i carabinieri in compagnia del piccolo, il papà del bimbo però è rimasto molto sorpreso perché in quei minuti non si era accorto di nulla, intento a lavorare nella sua attività commerciale. L’uomo aveva lasciato il figlio davanti al negozio a giocare e pensava si trovasse ancora lì quando sono arrivati i carabinieri. Il piccolo invece si era allontanato dal posto senza dire nulla ai genitori, che non avevano un contatto visivo con lui mentre si occupavano dell’attività, e si è perso.

Fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi. L’uomo ha ringraziato le forze dell’ordine per averlo aiutato a riabbracciare il figlio mentre il bimbo era felice di aver potuto fare un piccolo giro nell'auto di servizio dei carabinieri tra le strade cittadine prima di riabbracciare mamma e papà.