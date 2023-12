Bimbo si perde a Natale mentre gioca in un parco, ritrovato dopo 4 ore: “Era smarrito e impolverato” Ore di angoscia per una famiglia a Torino: la mattina di Natale un bambino di 11 anni si è perso mentre giocava in un parco vicino casa. Dato l’allarme, i carabinieri lo hanno ritrovato dopo ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

È stata sicuramente una mattinata di Natale piena di angoscia quella vissuta da una famiglia di Torino, che per ore ha cercato un bambino che si era perso. Ma fortunatamente è una storia a lieto fine: il bambino, un undicenne, è stato ritrovato sano e salvo dai carabinieri e riconsegnato alla famiglia.

Secondo quanto ricostruito, il bambino si era perso mentre giocava in un parco. Era in una strada ad alcune centinaia di metri dal giardino quando i militari della compagnia di Oltre Dora dell'Arma lo hanno notato. I carabinieri lo hanno descritto come "smarrito, spaventato e decisamente impolverato", ma in buone condizioni di salute.

A lanciare l’allarme era stato il papà del bambino, che approfittando della mattinata di sole aveva portato il figlio a giocare in un'area verde vicino casa, nel quartiere Regio Parco. Ma all’improvviso il bambino, mentre giocava con un pallone, è uscito dal campo visivo del padre ed è scomparso.

Immediatamente il genitore ha dato l'allarme e sono scattate le ricerche, estese subito ad altri parchi e anche ai corsi d'acqua e ai mezzi pubblici (soprattutto perché il bambino era stato descritto dai genitori come un amante dei bus del trasporto pubblico della città). E dopo quattro lunghe ore alcuni militari hanno visto il bambino in via Pergolesi.

I carabinieri lo hanno tranquillizzato facendolo salire in auto e, dopo avergli donato un pacco natalizio di dolciumi, gli hanno fatto indossare il berretto con la Fiamma prima di riportarlo dai familiari in tempo per il pranzo di Natale. E in corso Vercelli, infine, ha potuto finalmente riabbracciare suo papà.