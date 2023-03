Bimbo nasce sulle scale di casa, parto in diretta telefonica con il pronto soccorso Il piccolo aveva fretta di venire al mondo, i genitori non hanno fatto in tempo ad arrivare all’ospedale di Ravenna. E quando l’ambulanza è arrivata sul posto, era già nato.

A cura di Biagio Chiariello

I genitori non hanno fatto in tempo ad arrivare all’ospedale, ma lui aveva davvero fretta di nascere. Un bimbo di Brisighella, in provincia di Ravenna, è venuto al mondo praticamente sulle scale di casa. A dare al padre e alla madre tutte le indicazioni su come comportarsi è stata l’operatrice del Pronto Soccorso locale, come riporta il Resto del Carlino.

L’ambulanza si è immediatamente messa in viaggio", spiega Marco Vitali, coordinatore di Romagna Soccorso, "ma quando è arrivata sul posto, undici minuti dopo, il bambino – un maschio in perfetta salute – era già nato".

"È stato un lavoro d’equipe, volto in primis a tranquillizzare i genitori, e in secondo luogo a dare tutte le indicazioni del caso, ad esempio su come comportarsi non appena la testa del bambino fosse emersa. E’ importante anticipare ai genitori quello che avverrà nelle varie fasi del parto, in modo da fare sì che non si trovino mai impreparati. Come prima cosa abbiamo chiesto al padre alcuni dettagli sull’ultima ecografia eseguita, per avere la certezza che il parto potesse avere luogo in maniera naturale" spiega.

In un primo momento lo staff sanitario avevano valutato l’opzione di procedere ad una videochiamata per poter valutare in prima persona l’evolvere della situazione, e seguire il parto in maniera ancora più diretta. Ma non c'è stato il tempo.

Quando l'ambulanza è arrivata sul posto, i medici hanno constatato che la madre e il bambino erano in perfetta salute: tutte le pratiche post partum – come la rimozione del cordone ombelicale – sono poi state eseguite all’ospedale di Faenza.