Bimbo muore all’improvviso in casa, papà preso di mira dai No Vax: “Colpa tua che l’hai vaccinato” Billy Ball, un giornalista statunitense, ha raccontato in un articolo pubblicato su The Atlantic la ferocia dei commenti di centinaia di No Vax, che l’hanno accusato di aver causato la morte di suo figlio vaccinandolo contro il Covid.

A cura di Davide Falcioni

Era il 6 gennaio quando Jackson, un bambino di soli 6 anni, è morto in una casa degli Stati Uniti molto probabilmente a causa di una rarissima malformazione cerebrale. Il padre Billy ha assistito al suo malore ed ha chiamato i soccorritori, che per alcuni minuti sono riusciti a tenerlo in vita prima che il suo cuore cessasse di battere. Quello che è accaduto dopo è stato un copione visto e rivisto negli ultimi anni: centinaia di fanatici complottisti si sono scagliati contro la famiglia, a loro giudizio colpevole di aver provocato la morte del bambino vaccinandolo contro il Covid-19.

A raccontare la storia è stato lo stesso Billy Ball in un articolo pubblicato su The Atlantic. L'uomo, dopo la scomparsa del figlio, aveva pubblicato un necrologio su Twitter aprendo una raccolta fondi a nome del bambino per finanziare un programma artistico nel quartiere in cui il bimbo viveva. In un primo momento le risposte sono state gentili e molte persone hanno anche fatto una donazione, ma ben presto il post è stato preso d'assalto da centinaia e centinaia di complottisti che affermavano senza fondamento che Ball avesse ucciso suo figlio facendolo vaccinare.

Billy ha bloccato molti di quei commenti e segnalato centinaia di frasi offensive agli amministratori di Facebook e Twitter, ma solo alcune sarebbero state rimosse e molto più spesso è stato spiegato che le affermazioni ingiuriose a lui rivolte in realtà rispettavano perfettamente gli standard della community.

Billy Ball non avrebbe mai raccontato la straziante storia che l'ha visto suo malgrado protagonista se gli insulti ricevuti avessero costituito un caso isolato. In realtà, però, i feroci commenti dei No Vax sono praticamente all'ordine del giorno sotto ogni caso di morte improvvisa, negli Stati Uniti come nel resto del mondo, Italia compresa. "Sarei stato riluttante a dire quello che mi è accaduto se il mio caso fosse stato anomalo, ma rendendomi conto che non lo ero, ho pensato, ‘Dobbiamo dire cosa sta accadendo, e dobbiamo dirlo ad alta voce'". Il suo racconto si è guadagnato la prima pagine di The Atlantic, una delle riviste più autorevoli del mondo, nella speranza che se i commenti dei cospirazionisti No Vax non cessano da soli, quanto meno gli amministratori dei principali social network li censurino ogni volta che è necessario.

Billy Ball e sua moglie hanno deciso di donare gli organi del piccolo Jackson, salvando la vita di altri quattro bambini. I due hanno aggiunto di non aver mai avuto nessun dubbio: vaccinare i loro figli è stata una scelta giusta e saggia.